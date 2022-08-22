Бывший вице-президент АЛРОСА возглавил «Роскадарстр»

Руководителем публично-правовой компании «Роскадастр» стал Владислав Жданов, бывший вице-президент АЛРОСА, одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Об этом сообщается на сайте российского правительства. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.Владислав Жданов – выпускник Уральского федерального университета и Дипломатической академии Министерства иностранных дел России.С 2015 по 2018 годы Жданов занимал должность вице-президента АК «Алроса», позже работал в «РЖД» в качестве советника генерального директора. В декабре 2021 года был назначен директором ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».«Закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр» был принят в конце 2021 года. Она будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов. Компания также станет оператором информационных систем Росреестра», - говорится в правительственном сообщении и отмечается, что фактически речь идёт о создании системы «одного окна» для всех пользователей пространственно-картографических данных, что позволит сократить сроки оказания услуг Росреестра, повысить эффективность использования земельных ресурсов.