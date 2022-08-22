Житель ЮАР арестован за незаконное владение необработанными алмазами

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Неназванный 51-летний мужчина из Вредендал Норт (Западно-Капская провинция ЮАР) был арестован после того, как у него нашли пять необработанных алмазов, на которые не было действующего разрешения.

Новостное агентство IOL сообщает, что он предстанет перед магистратским судом Клэнвиллиама.

«Офицеры патруля остановили белую Toyota Corolla с пассажиром», — рассказал пресс-секретарь провинции уоррент-офицер Джозеф Свартбуи (Joseph Swartbooi).

По его словам, «были обысканы автомобиль и багаж пассажира, а растения, оцениваемые на черном рынке в 400 000 рандов, и пять необработанных алмазов конфискованы».

Стоимость необработанных алмазов неизвестна.

Гражданин Намибии недавно предстал перед магистратским судом Вустера, ЮАР, после того как у него были обнаружены необработанные алмазы.

По информации IOL, он был схвачен подразделением по борьбе с бандитизмом.

Неясно, были ли алмазы ввезены контрабандой из Намибии или незаконно добыты в ЮАР.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





