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01 августа 2022
Житель ЮАР арестован за незаконное владение необработанными алмазами
Новостное агентство IOL сообщает, что он предстанет перед магистратским судом Клэнвиллиама.
«Офицеры патруля остановили белую Toyota Corolla с пассажиром», — рассказал пресс-секретарь провинции уоррент-офицер Джозеф Свартбуи (Joseph Swartbooi).
По его словам, «были обысканы автомобиль и багаж пассажира, а растения, оцениваемые на черном рынке в 400 000 рандов, и пять необработанных алмазов конфискованы».
Стоимость необработанных алмазов неизвестна.
Гражданин Намибии недавно предстал перед магистратским судом Вустера, ЮАР, после того как у него были обнаружены необработанные алмазы.
По информации IOL, он был схвачен подразделением по борьбе с бандитизмом.
Неясно, были ли алмазы ввезены контрабандой из Намибии или незаконно добыты в ЮАР.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished