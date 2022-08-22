Импорт алмазов в Индию из Намибии резко упал

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По информации Rough&Polished, импорт алмазов в Индию из Намибии падал в течение последних пяти лет.

Данные, опубликованные индийским Институтом оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара (Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses), показывают, что в 2021-2022 годах Индия приобрела нетехнические алмазы из Намибии на сумму 810 000 долларов США.

Ранее в 2020-2021 годах Индия импортировала алмазов на сумму около 15,2 млн долларов.

В 2017-2018 годах Индия потратила около 54 млн долларов на покупку нетехнических алмазов из Намибии.

Институт также привел данные, согласно которым импорт в Индию намибийских алмазов за последние пять лет составил более половины всего импорта алмазов.

Намибия, шестой по величине производитель алмазов в мире, еще в 2008 году выдала лицензии на право торговли индийским компаниям.

Индийская компания Finestar Jewellery & Diamonds в прошлом месяце открыла свое производство в Намибии.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





