«Норникель» представил изобретательские проекты IN’HUB на форуме «ТЕХНОПРОМ-2022»

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«Норникель» представил на выставке «Технопром-2022» проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB. Участники конкурса продемонстрировали свои разработки потенциальным инвесторам и заказчикам.

Выставка «Технопром-2022» состоялась 23–26 августа в Новосибирске.

IN’HUB — комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. Форум предоставит изобретателям и инноваторам из более чем 20 стран особую возможность для хорошего бизнес-старта: они смогут познакомиться с представителями крупных компаний и инвесторами, а также обменяться опытом.

Международный форум IN’HUB состоится 6–8 октября 2022 г. в Новосибирске при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, «Норникеля» и Правительства Новосибирской области.

В августе оргкомитет конкурса продлил прием изобретательских заявок до 10 сентября. На сегодняшний день для участия подано уже более 500 изобретений и технологий.

«Форум технологического развития „Технопром-2022“ является партнерским мероприятием для проекта IN’HUB, их объединяет общая цель — совместное развитие технологий будущего», — прокомментировала Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

На стенде IN’HUB было представлено несколько десятков изобретений из портфолио конкурса. Изобретатель из Владивостока Александр Ганюшкин представил персонального робота Адама — программируемого человекоподобного робота. Его уникальность — в использовании системы активного стереоскопического зрения. Адам умеет менять углы обзора и легко распознает объекты в отличие от своих аналогов, в которых используется система пассивного зрения. Еще одной новинкой стал ховербайк «Скорпион» — мотоцикл, летающий по воздуху. Устройство классифицируется как сверхлегкое транспортное средство с рамой из углеродного волокна, позволяющее передвигаться со скоростью до 96 км/ч на высоте 16 м над землей. Его представил российский стартап в области транспортных технологий Hoversurf Inc. Еще один амбассадор IN’HUB — компания «Моторика» — продемонстрировал участникам форума бионические протезы, которые протезирует на стыке медицины и робототехники, помогая взрослым и детям во многих странах мира.

В деловой программе форума начальник управления методологии и инфраструктуры департамента по развитию бизнес-системы Заполярного филиала «Норникеля» Егор Рыбин рассказал о роли изобретательства и инноваций в текущих реалиях. «Очень важно, особенно в настоящее время, объединить усилия науки, инжиниринга и производства. Главное в этом не только поиск инновационных решений, но и скорость реализации. Хорошим подспорьем будет широкое вовлечение в решение актуальных задач производственного бизнеса изобретателей и рационализаторов и их мотивация не только в том, что они уникальные изобретатели, но и в том, что они могут внести свой вклад в решение актуальных задач и помогут повысить эффективность производственных процессов», — прокомментировал Рыбин.





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.





