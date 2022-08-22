В Красноярске проходит первый региональный Молодежный форум «Сибирский Аргиш»

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На слете собрались активисты коренных малочисленных народов из десяти регионов.



В Красноярске проходит первый Молодежный форум коренных малочисленных народов Сибирского федерального округа «Сибирский Аргиш». Все площадки съезда объединяет тема – культура, языки и традиции коренных народов. Об этом говорится в корреспонденции издания «Таймырский телеграф».

На форум «Сибирский Аргиш», отмечает издание, приехали представители коренных малочисленных народов из десяти субъектов России. Организаторы – региональная Ассоциация коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Красноярского края – подготовили для участников презентации, мастер-классы, лекции и языковые сессии.

«Необходимо привлекать молодежь в работу, находить самостоятельных, ответственных, сильных людей, чтобы сохранялась преемственность общественного движения, чтобы работа всегда была активной и эффективной», – сказал на открытии форума президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

В работе форума принимает участие руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля» Анфиса Никифорова.

Во время открытия она напомнила, что два года назад компания разработала комплексный план содействия развитию КМНС, рассчитанный на пять лет, на общую сумму два миллиарда рублей: «Одна из основных задач компании «Норникель» – поддержка коренных малочисленных народов Севера. В 2020 году компания и региональная Ассоциация КМНС подписали соглашение, которое включает более 40 мероприятий по семи направлениям. Для «Норникеля» важно, чтобы наши молодые ребята после окончания учебных заведений, возвращались и развивались у себя на территории».

По словам Анфисы Никифоровой, одна из задач форума – формирование личности, развитие гражданской позиции и патриотизма: «Развитие современного общества, всех его сфер, направлено на улучшение качества жизни всех нас, поэтому участники форума должны активно принимать участие в этом развитии, заявляя свою гражданскую позицию. Сохранение культуры нации требует от вас, молодых лидеров коренных народов, осознанной потребности быть носителями культуры своего народа. Уверена, что на площадках форума не только обсудим насущные вопросы, но и примем важные решения, мы поймем, какие процессы нужны сегодня для того, чтобы коренные народы были услышаны».

В форуме «Сибирский Аргиш» также участвует делегация молодых активистов с Таймыра. Ее приезд спонсировал «Норникель».

«Я долганка. Живу и работаю в Норильске. Посетить первый молодежный форум коренных малочисленных народов мне помогла компания «Норникель». Считаю, что молодежь – это голос нашего народа, а «Сибирский Аргиш» – прекрасная возможность проявить лидерские качества, рассказать о своих проектах, идеях, которые помогли бы развивать Таймыр», – поделилась заместитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера муниципального образования «Город Норильск» Валерия Аксенова.

Насыщенная работа форума расписана на шесть дней: с 24 по 29 августа. Эксперты расскажут молодежи об образовательных возможностях для представителей коренных народов, презентуют Сибирский федеральный университет и Таймырский колледж.

Кроме того, участники «Сибирского Аргиша» обсудят тему грантов, получат новую информацию о развитии стартапов и послушают выступления авторов бизнес-проектов по популяризации культуры КМНС. А 27–28 августа на Дне города участники форума представят свои площадки с чумами и мероприятиями.

Напомним, в начале августа при поддержке «Норникеля» в Норильске прошел IV Молодежный форум коренных малочисленных народов севера Красноярского края.

Ранее «ТТ» писал, что таймырская община вывезла крупную партию рыбы с промысловой точки на вертолете «Норникеля». Также мы сообщали, что «Норникель» передал для таймырцев квадроциклы и лодки.





