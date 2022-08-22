На руднике Даявик в Канаде при гидротестировании трубопроводов возник разлив 30 тыс. литров воды

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Администрация алмазного рудника Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады сообщила, что разлив в одном из карьеров 30 тыс. литров воды, о котором стало известно в минувшие выходные, полностью локализован и возник в результате гидротестирования трубопроводов.

По каналу электронной почты представитель администрации рудника сообщил, что разлив «связан с водой, используемой для гидротестирования трубопроводов».

По словам пресс-секретаря, вода заполнила шахтный карьер A418, откуда ушла в водосток.

«Никакого выброса во внешнюю среду не было. О разливе было заблаговременно сообщено регулирующим органам в соответствии с нормативными требованиями», - сказал он.

Гидротестирование - процесс, посредством которого сосуды под давлением, такие как трубопроводы, проверяются на прочность и наличие утечек, сообщает cabinradio.ca.



Алекс Шишло для Rough&Polished





