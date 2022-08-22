Во втором квартале добыча алмазов в Танзании снизилась

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Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на центральный банк страны, во втором квартале 2022 года добыча алмазов в Танзании снизилась на 41%.

Агентство Dow Jones сообщает, что данные, опубликованные Банком Танзании в среду, показали, что добыча алмазов снизилась до 63 973,8 карата с 108 165 каратов в предыдущем квартале.

За отчетный период эта восточноафриканская страна продала алмазов на сумму 17,4 млн долларов США, что на 55% меньше по сравнению с 38,4 млн долларов в предыдущем квартале.

Алмазный рудник Вильямсон (Williamson) в Танзании возобновил добычу в четвертом квартале 2021 года (с апреля 2020 года он находится на техническом обслуживании).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







