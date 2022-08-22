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25 июля 2022
Прибыль от основной деятельности Sibanye Stillwater за первое полугодие снизилась до $1,5 млрд из-за падения добычи МПГ и золота
Прибыль за отчетный период в размере 803 млн долларов была на 51% ниже рекордной прибыли в размере 1,7 млрд долларов в первой половине 2021 года, но выгодно отличается от прибыли, полученной за вторую половину 2021 года в размере 544 млн долларов, когда средние цены на драгоценные металлы были на аналогичном уровне.
«Это третья по величине прибыль за шестимесячный период, полученная с момента первоначального листинга группы в 2013 году», — говорится в сообщении компании.
Sibanye Stillwater объявила о выплате денежных дивидендов в размере 230 млн долларов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня.
Компания, зарегистрированная на биржах в Йоханнесбурге и Нью-Йорке и возглавляемая генеральным директором Нилом Фроунманом (Neal Froneman), сообщила о полугодовой прибыли в размере 12,3 млрд рандов, что является третьим по величине доходом за шестимесячный период, достигнутым с момента первоначального листинга группы в 2013 году.
Эта промышленная группа заявила, что производство золота на ее предприятиях в Южной Африке в первой половине 2022 года составило 191 683 унции, что на 63% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за забастовок, которые продолжались более трех месяцев.
Компания заявила, что производство металлов платиновой группы (МПГ) в составе платины, палладия, родия и золота на ее предприятиях в Южной Африке было на 8% ниже, чем в первой половине 2021 года, но остается в рамках прогноза, с постоянным акцентом на управление затратами и на более высокие объемы попутной продукции, в результате чего совокупные затраты на производство поддерживаются в соответствии с инфляцией.
Это постоянное внимание к управлению затратами привело к тому, что южноафриканские производства по выпуску МПГ значительно сместились вниз по кривой отраслевых затрат с момента их приобретения.
Производства компании в США сообщили о снижении выпуска платины и палладия за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года в результате продолжающихся эксплуатационных ограничений и временной приостановки работ на руднике Стилуотер (Stillwater) после сильного регионального наводнения, происшедшего в Монтане в середине июня 2022 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished