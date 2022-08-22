Fitch Solutions прогнозирует восстановление производства золота в Гане после резкого спада в 2021 году

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Эксперты ожидают, что в этом году Гана увеличит производство золота на 4% после резкого спада в прошлом году, когда страна уступила свои лидирующие позиции ЮАР. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на поставщика кредитной аналитики Fitch Solutions.

Рост обусловлен новыми проектами по добыче золота и сотрудничеством с местными золотоискателями в формальном золотом секторе экономики страны.

Производство золота в Гане упало на 29,9%, до чуть более 2,8 млн унций в 2021 году, по сравнению с 4,02 млн унций в 2020 году.

Издание The Ghanaian Times сообщает, что снижение производства произошло, несмотря на 16-процентный рост производства в 2021 году, спрогнозированный Горнорудной палатой Ганы.

В 2019 году Гана произвела 4,57 млн унций золота, что свидетельствует о снижении производства в течение двух лет подряд. Показатель 2021 года стал самым низким для Ганы с 2008 года.

Горнорудная палата объяснила падение производства низкими инвестициями в сектор, а также налогами и пошлинами, взимаемыми с золотодобывающих компаний.

Эти налоги и пошлины делают инвестиции в геологоразведку в золотодобывающем секторе непривлекательными.

Научно-исследовательское подразделение Fitch Ratings также заявило, что рост мировых цен на сырьевые товары увеличит экспортные доходы Ганы.

«Перебои с поставками и отказ от риска после ввода войск России на Украину привели к росту цен на сырую нефть и золото — два ведущих экспортных товара Ганы (на которые совокупно приходится примерно треть всего экспорта) — и, в свою очередь, к увеличению экспортных доходов Ганы», — отмечает Fitch Solutions.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





