Fitch Solutions прогнозирует восстановление производства золота в Гане после резкого спада в 2021 году

Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
Fitch Solutions прогнозирует восстановление производства золота в Гане после резкого спада в 2021 году
Рост обусловлен новыми проектами по добыче золота и сотрудничеством с местными золотоискателями в формальном золотом секторе экономики страны.
Производство золота в Гане упало на 29,9%, до чуть более 2,8 млн унций в 2021 году, по сравнению с 4,02 млн унций в 2020 году.
Издание The Ghanaian Times сообщает, что снижение производства произошло, несмотря на 16-процентный рост производства в 2021 году, спрогнозированный Горнорудной палатой Ганы.
В 2019 году Гана произвела 4,57 млн унций золота, что свидетельствует о снижении производства в течение двух лет подряд. Показатель 2021 года стал самым низким для Ганы с 2008 года.
Горнорудная палата объяснила падение производства низкими инвестициями в сектор, а также налогами и пошлинами, взимаемыми с золотодобывающих компаний.
Эти налоги и пошлины делают инвестиции в геологоразведку в золотодобывающем секторе непривлекательными.
Научно-исследовательское подразделение Fitch Ratings также заявило, что рост мировых цен на сырьевые товары увеличит экспортные доходы Ганы.
«Перебои с поставками и отказ от риска после ввода войск России на Украину привели к росту цен на сырую нефть и золото — два ведущих экспортных товара Ганы (на которые совокупно приходится примерно треть всего экспорта) — и, в свою очередь, к увеличению экспортных доходов Ганы», — отмечает Fitch Solutions.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished