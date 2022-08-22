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25 июля 2022
Impala Platinum и министр торговли ЮАР заключили рамочное соглашение о приобретении Royal Bafokeng Platinum
Условия соглашения, в соответствии с которым Implats получит 50% + 1 акцию RBPlat, касаются таких вопросов, как занятость, поддержка средних, малых и микропредприятий и локализация в соответствии с законом о конкуренции страны.
«Это в дополнение к рекомендации комиссии по конкуренции, которая установила, что маловероятно, что предлагаемая сделка приведет к какому-либо существенному ослаблению или предотвращению конкуренции на любом из соответствующих рынков и, судя по всему, будет служить общественным интересам», — говорится в сообщении Implats для акционеров.
Успешное заключение соглашения стало результатом подписания меморандума о взаимопонимании между Национальным союзом горняков (National Union of Mineworkers), профсоюзом большинства RBPlat и поддержки со стороны принимающих сообществ.
Предлагаемая сделка по-прежнему подлежит утверждению трибуналом по вопросам конкуренции, что является последним оставшимся существенным условием данного предложения.
Сообщается, что компания Northam Platinum является единственной стороной, возражающей против предложенной сделки в суде.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished