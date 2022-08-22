Impala Platinum и министр торговли ЮАР заключили рамочное соглашение о приобретении Royal Bafokeng Platinum

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Компания Impala Platinum (Implats) заключила рамочное соглашение с министром торговли, промышленности и конкуренции Южной Африки Эбрахимом Пателем (Ebrahim Patel) относительно предлагаемого приобретения всех находящихся в обращении акций компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat), которыми она еще не владеет.

Условия соглашения, в соответствии с которым Implats получит 50% + 1 акцию RBPlat, касаются таких вопросов, как занятость, поддержка средних, малых и микропредприятий и локализация в соответствии с законом о конкуренции страны.

«Это в дополнение к рекомендации комиссии по конкуренции, которая установила, что маловероятно, что предлагаемая сделка приведет к какому-либо существенному ослаблению или предотвращению конкуренции на любом из соответствующих рынков и, судя по всему, будет служить общественным интересам», — говорится в сообщении Implats для акционеров.

Успешное заключение соглашения стало результатом подписания меморандума о взаимопонимании между Национальным союзом горняков (National Union of Mineworkers), профсоюзом большинства RBPlat и поддержки со стороны принимающих сообществ.

Предлагаемая сделка по-прежнему подлежит утверждению трибуналом по вопросам конкуренции, что является последним оставшимся существенным условием данного предложения.

Сообщается, что компания Northam Platinum является единственной стороной, возражающей против предложенной сделки в суде.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





