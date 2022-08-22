Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
GIA расширяет глобальную команду по развитию бизнеса
Новая расширенная команда использует непревзойденные образовательные предложения GIA и современные инструменты продаж, чтобы помочь розничным торговцам и брендам в удовлетворении потребностей своих клиентов.
Возглавляемая Ричардом Пескейрой (Richard Pesqueira), вице-президентом GIA по развитию бизнеса и брендам в Северной Америке, команда включает в себя недавно добавленных директоров по развитию бизнеса Мэтью Морабито (Matthew Morabito) и Дэниела Вандрю (Daniel VanDrew).
«Наша цель - обслуживать наших уважаемых клиентов новыми и значимыми способами, поддерживая их успех с помощью новейших и наиболее актуальных продуктов и услуг GIA. Мэтью и Дэниел обладают богатым опытом розничной торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями, а также ориентированным на клиента мышлением, которое углубит наше взаимодействие с рынком», - сказал Пескейра.
До прихода в GIA в апреле Морабито пять лет проработал в Tiffany & Co., где благодаря динамичному лидерству и опыту работы с клиентами прошел путь от менеджера по обучению продажам до старшего директора.
Вандрю имеет более чем 27-летний опыт работы в часовой и ювелирной промышленности, в том числе последние 18 лет - в качестве менеджера по работе с ключевыми клиентами и директора по национальным счетам в LVMH и TAG Heuer.
Алекс Шишло для Rough&Polished