GIA расширяет глобальную команду по развитию бизнеса

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Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA), мировой лидер в области геммологических исследований, образования и научно обоснованных услуг по идентификации и классификации драгоценных камней, расширяет свою команду по развитию бизнеса в сегменте североамериканских и мировых брендов, чтобы справиться со сложностями и вызовами современного рынка.

Новая расширенная команда использует непревзойденные образовательные предложения GIA и современные инструменты продаж, чтобы помочь розничным торговцам и брендам в удовлетворении потребностей своих клиентов.

Возглавляемая Ричардом Пескейрой (Richard Pesqueira), вице-президентом GIA по развитию бизнеса и брендам в Северной Америке, команда включает в себя недавно добавленных директоров по развитию бизнеса Мэтью Морабито (Matthew Morabito) и Дэниела Вандрю (Daniel VanDrew).

«Наша цель - обслуживать наших уважаемых клиентов новыми и значимыми способами, поддерживая их успех с помощью новейших и наиболее актуальных продуктов и услуг GIA. Мэтью и Дэниел обладают богатым опытом розничной торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями, а также ориентированным на клиента мышлением, которое углубит наше взаимодействие с рынком», - сказал Пескейра.

До прихода в GIA в апреле Морабито пять лет проработал в Tiffany & Co., где благодаря динамичному лидерству и опыту работы с клиентами прошел путь от менеджера по обучению продажам до старшего директора.

Вандрю имеет более чем 27-летний опыт работы в часовой и ювелирной промышленности, в том числе последние 18 лет - в качестве менеджера по работе с ключевыми клиентами и директора по национальным счетам в LVMH и TAG Heuer.



Алекс Шишло для Rough&Polished





