Richemont, FARFETCH и Symphony Global создали партнерство для цифровизации индустрии роскоши

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Компании Richemont и FARFETCH, а также Symphony Global, один из инвестиционных фондов Мохаммеда Алаббара (Mohamed Alabbar), объявили о знаковой сделке по цифровизации индустрии роскоши.

В результате договоренности FARFETCH и фонд Алаббара приобрели 47,5% и 3,2% акций британской платформы розничной торговли предметами роскоши Yoox Net-a-Porter (YNAP) соответственно, а Richemont и YNAP договорились о внедрении технологий FARFETCH Platform Solutions.

Это представляет собой значительный шаг в реализации видения Richemont о превращении YNAP в нейтральную отраслевую платформу. Кроме того, Richemont с помощью механизма опционов пут и колл прокладывает путь к потенциальному приобретению FARFETCH оставшихся акций YNAP, объединяя эти взаимодополняющие предприятия.

Партнерство также знаменует собой постепенное изменение возможностей многоканальной дистрибуции входящих в группу Richemont компаний.

Благодаря этому партнерству Richemont и YNAP будут использовать технологическую платформу FARFETCH для продвижения своей новой программы розничной торговли класса «люкс». YNAP примет технологии FARFETCH Platform Solutions, чтобы облегчить переход к гибридной модели розничной торговли и рынка.

Richemont будет внедрять решения платформы FARFETCH для продвижения многоканальной стратегии своих магазинов, которые также присоединятся к рынку FARFETCH, расширяя, среди прочего, ассортимент часов и ювелирных изделий FARFETCH.



Алекс Шишло для Rough&Polished





