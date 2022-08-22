Richemont, FARFETCH и Symphony Global создали партнерство для цифровизации индустрии роскоши

Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
Richemont, FARFETCH и Symphony Global создали партнерство для цифровизации индустрии роскоши
В результате договоренности FARFETCH и фонд Алаббара приобрели 47,5% и 3,2% акций британской платформы розничной торговли предметами роскоши Yoox Net-a-Porter (YNAP) соответственно, а Richemont и YNAP договорились о внедрении технологий FARFETCH Platform Solutions.
Это представляет собой значительный шаг в реализации видения Richemont о превращении YNAP в нейтральную отраслевую платформу. Кроме того, Richemont с помощью механизма опционов пут и колл прокладывает путь к потенциальному приобретению FARFETCH оставшихся акций YNAP, объединяя эти взаимодополняющие предприятия.
Партнерство также знаменует собой постепенное изменение возможностей многоканальной дистрибуции входящих в группу Richemont компаний.
Благодаря этому партнерству Richemont и YNAP будут использовать технологическую платформу FARFETCH для продвижения своей новой программы розничной торговли класса «люкс». YNAP примет технологии FARFETCH Platform Solutions, чтобы облегчить переход к гибридной модели розничной торговли и рынка.
Richemont будет внедрять решения платформы FARFETCH для продвижения многоканальной стратегии своих магазинов, которые также присоединятся к рынку FARFETCH, расширяя, среди прочего, ассортимент часов и ювелирных изделий FARFETCH.
Алекс Шишло для Rough&Polished