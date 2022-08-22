Компания Galane Gold Galaxy увеличивает производство золота на руднике в ЮАР

Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
Компания Galane Gold Galaxy увеличивает производство золота на руднике в ЮАР
Золотой рудник Гэлакси расположен в 45 км к западу от Мбомбелы, столицы провинции Мпумаланга в ЮАР.
Рудник площадью 58,6 кв. км является частью изобилующего полезными ископаемыми зеленокаменного пояса Барбертон (Barberton).
В первом полугодии прибыль компании Galane Gold Galaxy составила 2,3 млн долларов США по сравнению с 700 000 долларов за аналогичный период 2021 года.
Генеральный директор Ник Броди (Nick Brodie) заявил, что во втором квартале, несмотря на сильное наводнение в Дурбане, его компания получит положительный денежный поток.
«В конце квартала из Дурбана возобновились поставки золотого концентрата, на которые негативно повлияло наводнение, и мы ожидаем, что весь золотой концентрат, задержанный наводнением, будет полностью оплачен в четвертом квартале 2022 года», - сказал он.
В сообщении Galane Gold Galaxy говорится, что продажа компании Mupane Gold Mining в Ботсване восстановила баланс Galane Gold Galaxy за счет сокращения пассивов более чем на 17 млн долларов. Теперь чистая задолженность компании составляет менее $1 млн.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished