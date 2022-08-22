Компания Galane Gold Galaxy увеличивает производство золота на руднике в ЮАР

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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, компания Galane Gold Galaxy произвела 5 489 унций золота на своем руднике Гэлакси (Galaxy) в ЮАР по сравнению с 3 236 унциями годом ранее.

Золотой рудник Гэлакси расположен в 45 км к западу от Мбомбелы, столицы провинции Мпумаланга в ЮАР.

Рудник площадью 58,6 кв. км является частью изобилующего полезными ископаемыми зеленокаменного пояса Барбертон (Barberton).

В первом полугодии прибыль компании Galane Gold Galaxy составила 2,3 млн долларов США по сравнению с 700 000 долларов за аналогичный период 2021 года.

Генеральный директор Ник Броди (Nick Brodie) заявил, что во втором квартале, несмотря на сильное наводнение в Дурбане, его компания получит положительный денежный поток.

«В конце квартала из Дурбана возобновились поставки золотого концентрата, на которые негативно повлияло наводнение, и мы ожидаем, что весь золотой концентрат, задержанный наводнением, будет полностью оплачен в четвертом квартале 2022 года», - сказал он.

В сообщении Galane Gold Galaxy говорится, что продажа компании Mupane Gold Mining в Ботсване восстановила баланс Galane Gold Galaxy за счет сокращения пассивов более чем на 17 млн долларов. Теперь чистая задолженность компании составляет менее $1 млн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





