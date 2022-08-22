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25 июля 2022
Геологоразведка в Замбии выявила значительные медные аномалии
В январе прошлого года компании African Pioneer и First Quantum подписали опционное соглашение, которое распространяется на четыре лицензии на разведку в Замбии, находящиеся во владении компании African Pioneer Zambia.
Районы, на которые выданы эти четыре лицензии на разведку, расположены в очень перспективном медном поясе Центральной Африки на северо-западе Замбии, где находится крупнейшая в мире медная провинция, содержащая минерализованные отложения.
«Мы очень рады, что наш партнер начал разведку, в основном завершив полевые работы первой фазы, и уже приступает к бурению, - сказал председатель совета директоров African Pioneer Колин Берд (Colin Bird). - В должное время мы ожидаем получения дополнительных результатов геохимических исследований почвы и результатов бурения».
Лицензионные участки считаются перспективными на открытие в зоне медного пояса месторождений меди, кобальта и никеля.
Исторически они мало изучены и представляют собой западное продолжение медного пояса, которое подробно не исследовалось, поскольку предыдущая работа была сосредоточена в основном на центральной части зоны.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished