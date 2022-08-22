Сеть «585*Золотой» запускает онлайн-портал для организации свадеб

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Ювелирная сеть «585*Золотой» представила онлайн-платформу для подготовки и организации торжества - «Свадьба».

По плану компании, портал должен заменить несколько мобильных приложений. Свадебный калькулятор поможет спланировать и учесть все расходы, начиная от колец и платья, заканчивая пледами на случай непогоды или чаевыми за обслуживание.

На обручальные кольца и украшения «585*Золотой» предоставит пользователям портала «Свадьба» дополнительные скидки и преференции на покупки.

«Доля обручальных и свадебных колец в сети «585*Золотой» составляет более 8% и растет каждый год. Это одна тех товарных групп, спрос на которую не сокращается даже в кризисные периоды. По итогам 2021 года продажи выросли на 25%, это абсолютный рекорд среди всех категорий ассортимента. Мы создаем специальные условия и сервисы для будущих молодоженов, а также развиваем сеть-суббренд — «Дворец свадебных колец». Это 12 магазинов, которые специализируются на обручальных кольцах, украшениях для жениха и невесты, аксессуарах для торжества», - прокомментировал Алексей Феликсов (Alexey Felixov), генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*Золотой».



Алекс Шишло для Rough&Polished





