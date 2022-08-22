Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
Сеть «585*Золотой» запускает онлайн-портал для организации свадеб
По плану компании, портал должен заменить несколько мобильных приложений. Свадебный калькулятор поможет спланировать и учесть все расходы, начиная от колец и платья, заканчивая пледами на случай непогоды или чаевыми за обслуживание.
На обручальные кольца и украшения «585*Золотой» предоставит пользователям портала «Свадьба» дополнительные скидки и преференции на покупки.
«Доля обручальных и свадебных колец в сети «585*Золотой» составляет более 8% и растет каждый год. Это одна тех товарных групп, спрос на которую не сокращается даже в кризисные периоды. По итогам 2021 года продажи выросли на 25%, это абсолютный рекорд среди всех категорий ассортимента. Мы создаем специальные условия и сервисы для будущих молодоженов, а также развиваем сеть-суббренд — «Дворец свадебных колец». Это 12 магазинов, которые специализируются на обручальных кольцах, украшениях для жениха и невесты, аксессуарах для торжества», - прокомментировал Алексей Феликсов (Alexey Felixov), генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*Золотой».
Алекс Шишло для Rough&Polished