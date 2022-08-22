Конгресс ICA 2022 пройдет 23-25 сентября в китайском Шэньчжэне

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Конгресс Международной ассоциации по цветным камням (ICA - International Colored Gemstone Association), темой которого объявлен «Разноцветный мир, сияющий Китай» пройдет в китайском Шэньчжэне и будет включать оффлайн-мероприятие для китайских участников и виртуальную презентацию для участников со всего мира.

Мероприятие в здании торгового центра IBC Mall в Шэньчжэне будет включать в себя пленарные заседания Конгресса ICA (23-25 сентября), глобальный конкурс дизайна ювелирных изделий и тематическую выставку Art N Color (16 сентября - 16 октября), а также выставку мод и аукцион украшений из цветных драгоценных камней.

Масштабное мероприятие призвано открыть каналы для выхода членов ICA на китайский рынок и создать платформы, позволяющие Китаю и другим странам развивать совместный бизнес и расширять культурные обмены.

ICA - всемирная организация, специально созданная для того, чтобы приносить пользу мировой индустрии цветных драгоценных камней, продвигая и популяризируя знания и оценку цветных драгоценных камней.



Алекс Шишло для Rough&Polished





