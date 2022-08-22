Galileo Resources наметила в Зимбабве ряд участков для разведки на золото

Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
Galileo Resources наметила в Зимбабве ряд участков для разведки на золото
Компания заявила, что в ходе магнитной съемки удалось обозначить зоны зеленокаменной литологии, являющиеся наиболее вероятным вместилищем золотого оруднения в регионе, а также геологические структуры, которые обычно действуют как каналы для минерализующих жидкостей.
Согласно компании, эти зеленокаменные образования оставались неисследованными, скрытыми под относительно неглубоким аллювиальным покровом и песчаником Кару.
«Район, охваченный нашими лицензиями и недавней воздушной съемкой, исторически был богатым источником небольших золотых приисков и продолжает поддерживать действующие рудники сегодня, - говорит генеральный директор Galileo Resources Колин Берд (Colin Bird). - Наша миссия состояла в том, чтобы изучить возможность существования крупной системы залежей золота, и доказательства, безусловно, указывают на такую возможность».
Зимбабве уже давно является крупным производителем золота, в основном в районе кварцевых «рифовых» месторождений Зеленокаменного пояса. В настоящее время крупнейшим производителем золота в стране является Caledonia Mining Corporation Plc, добывающая его на своем руднике Бланкет (Blanket) на глубине около 750 м от поверхности из ряда рудных залежей и произведшая в 2019 году около 55 000 унций драгметалла.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве