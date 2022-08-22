Galileo Resources наметила в Зимбабве ряд участков для разведки на золото

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Компания Galileo Resources наметила ряд участков для разведки на золото после аэромагнитной и радиометрической съемки в рамках проекта Булавайо (Bulawayo) по поиску этого драгоценного металла в Зимбабве.

Компания заявила, что в ходе магнитной съемки удалось обозначить зоны зеленокаменной литологии, являющиеся наиболее вероятным вместилищем золотого оруднения в регионе, а также геологические структуры, которые обычно действуют как каналы для минерализующих жидкостей.

Согласно компании, эти зеленокаменные образования оставались неисследованными, скрытыми под относительно неглубоким аллювиальным покровом и песчаником Кару.

«Район, охваченный нашими лицензиями и недавней воздушной съемкой, исторически был богатым источником небольших золотых приисков и продолжает поддерживать действующие рудники сегодня, - говорит генеральный директор Galileo Resources Колин Берд (Colin Bird). - Наша миссия состояла в том, чтобы изучить возможность существования крупной системы залежей золота, и доказательства, безусловно, указывают на такую возможность».

Зимбабве уже давно является крупным производителем золота, в основном в районе кварцевых «рифовых» месторождений Зеленокаменного пояса. В настоящее время крупнейшим производителем золота в стране является Caledonia Mining Corporation Plc, добывающая его на своем руднике Бланкет (Blanket) на глубине около 750 м от поверхности из ряда рудных залежей и произведшая в 2019 году около 55 000 унций драгметалла.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





