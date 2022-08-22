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25 июля 2022
Южноафриканский производитель золота и МПГ проявляет осторожность в отношении сделок по металлам, используемым в аккумуляторах
Издание MiningMx сообщает, что такая осторожность вызвана низкими ценами на МПГ и тем, что горнодобывающая компания также столкнулась с судебным иском на 1,2 мдрд долларов США, инициированным Appian Capital Advisory, частной компанией-инвестором из Великобритании, у которой Sibanye-Stillwater согласилась купить два рудника в Бразилии.
В декабре прошлого года Sibanye-Stillwater вышла из сделки, заявив о «существенных неблагоприятных последствиях», но Appian Capital Advisory была недовольна этим решением.
Производство МПГ на рудниках Sibanye-Stillwater в США также было остановлено из-за наводнения, а трехмесячная забастовка на золотых рудниках в Южной Африке привела к производственным потерям.
MiningMx приводит слова генерального директора Sibanye-Stillwater Нила Фронемана (Neal Froneman), который заявил, что его компания не заинтересована в том, чтобы заключать контракты с производителями аккумуляторов для транспортных средств на электрической тяге.
Sibanye-Stillwater предпочитает коммерческие отношения, что позволяет ей участвовать в перерабатывающей промышленности.
«Разве мы обираемся инвестировать в какую-либо автомобильную компанию? Нет! Но нам нужны стратегические формальные отношения, потому что мы хотим работать в экосистемах с единомышленниками и стать устойчивыми к пандемии, - заявил Фронеман. - Я думаю, что вы еще увидите более этого. Предложение металла будет ключевым ограничением практически для любой из этих трансформаций, и поэтому те, у кого есть металл, будут иметь рычаги воздействия».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве