Южноафриканский производитель золота и МПГ проявляет осторожность в отношении сделок по металлам, используемым в аккумуляторах

23 августа 2022 Новости

По сообщениям СМИ, Sibanye-Stillwater, один из производителей металлов платиновой группы (МПГ) и золота в Южной Африке, не спешит заключать сделки по металлам, используемым в аккумуляторах, до тех пор, пока не исчезнут опасения рецессии.

Издание MiningMx сообщает, что такая осторожность вызвана низкими ценами на МПГ и тем, что горнодобывающая компания также столкнулась с судебным иском на 1,2 мдрд долларов США, инициированным Appian Capital Advisory, частной компанией-инвестором из Великобритании, у которой Sibanye-Stillwater согласилась купить два рудника в Бразилии.

В декабре прошлого года Sibanye-Stillwater вышла из сделки, заявив о «существенных неблагоприятных последствиях», но Appian Capital Advisory была недовольна этим решением.

Производство МПГ на рудниках Sibanye-Stillwater в США также было остановлено из-за наводнения, а трехмесячная забастовка на золотых рудниках в Южной Африке привела к производственным потерям.

MiningMx приводит слова генерального директора Sibanye-Stillwater Нила Фронемана (Neal Froneman), который заявил, что его компания не заинтересована в том, чтобы заключать контракты с производителями аккумуляторов для транспортных средств на электрической тяге.

Sibanye-Stillwater предпочитает коммерческие отношения, что позволяет ей участвовать в перерабатывающей промышленности.

«Разве мы обираемся инвестировать в какую-либо автомобильную компанию? Нет! Но нам нужны стратегические формальные отношения, потому что мы хотим работать в экосистемах с единомышленниками и стать устойчивыми к пандемии, - заявил Фронеман. - Я думаю, что вы еще увидите более этого. Предложение металла будет ключевым ограничением практически для любой из этих трансформаций, и поэтому те, у кого есть металл, будут иметь рычаги воздействия».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





