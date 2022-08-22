Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
Выставка-конгресс J-1 в Москве: главное событие ювелирной индустрии
В программе выставки, по традиции, ювелирный конгресс и конкурс. Конгресс J-1 – крупнейшее деловое и образовательное событие индустрии, которое дает возможность услышать мнения глав ведущих ювелирных компаний, знатоков ювелирной истории и моды, главных редакторов СМИ, представителей аукционных домов и профессиональных учебных учреждений, а также посетить мастер-классы от ведущих специалистов.
Выступления каждого дня конгресса в этом году впервые будут делиться на четыре тематические секции: J-Officials (выступают представители профильных министерств и регулирующих органов); J-Businessmen (день посвящен бизнес-аспектам); J-Masters (мэтры делятся знаниями) и J-Public (широкий круг тем для тех, кто интересуется ювелирным искусством).
Куратором конкурса и конгресса стала Анна Минакова – эксперт в ювелирных украшениях, журналист и креативный директор Epic Jewellery.
В рамках выставки состоится награждение победителей конкурса ювелиров и дизайнеров J-1. Лучшие авторы будут выбраны в различных номинациях, среди них, впервые в этом году, «Ювелирные объекты и аксессуары», «Историческое наследие», «Реставрация». Председателем жюри, как и в предыдущие два года, является Ильгиз Фазулзянов – художник-ювелир с мировым именем. Жюри конкурса также стало международным: в его состав вошел прославленный гонконгский ювелир Диксон Юн.
В этом году впервые для конкурса J-1 был учрежден приз прессы, который вручат ювелирные редакторы и независимые журналисты, и приз публики: за лучший эскиз проголосуют на онлайн-платформе «Типичный ювелир».
Международная ювелирная выставка-конгресс J-1 поддерживается ЕАЭС. Информационными партнерами выставки стали ИД «Коммерсантъ», The Blueprint и U Magazine.
«За эти три года мы прошли огромный путь и добились колоссальных результатов. На сегодняшний день J-1 – не просто ювелирная выставка, а рабочая площадка для обмена мнениями и опытом всех представителей отрасли», – комментирует вице-президент J-1 Дина Насырова.
Владимир Малахов, Rough&Polished