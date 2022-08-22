Выставка-конгресс J-1 в Москве: главное событие ювелирной индустрии

23 августа 2022 Новости

С 31 августа по 3 сентября 2022 в «Экспоцентре» в Москве пройдет Международная ювелирная выставка-конгресс J-1. Это событие уже третий год объединяет на одной площадке представителей всех сегментов ювелирной индустрии: от производства и бизнеса до искусства и образования. Его цель – создать комфортные условия для поддержки и продвижения ювелирного мастерства как в России, так и на мировой арене. Благодаря новой площадке – ЦВК «Экспоцентр» – выставка расширилась. В этом году в числе ее экспонентов оптовые и розничные ювелирные компании, производители и поставщики ювелирных украшений и натуральных и синтетических камней, геммологические лаборатории, дизайнеры и премиальные ювелирные бренды.

В программе выставки, по традиции, ювелирный конгресс и конкурс. Конгресс J-1 – крупнейшее деловое и образовательное событие индустрии, которое дает возможность услышать мнения глав ведущих ювелирных компаний, знатоков ювелирной истории и моды, главных редакторов СМИ, представителей аукционных домов и профессиональных учебных учреждений, а также посетить мастер-классы от ведущих специалистов.

Выступления каждого дня конгресса в этом году впервые будут делиться на четыре тематические секции: J-Officials (выступают представители профильных министерств и регулирующих органов); J-Businessmen (день посвящен бизнес-аспектам); J-Masters (мэтры делятся знаниями) и J-Public (широкий круг тем для тех, кто интересуется ювелирным искусством).

Куратором конкурса и конгресса стала Анна Минакова – эксперт в ювелирных украшениях, журналист и креативный директор Epic Jewellery.

В рамках выставки состоится награждение победителей конкурса ювелиров и дизайнеров J-1. Лучшие авторы будут выбраны в различных номинациях, среди них, впервые в этом году, «Ювелирные объекты и аксессуары», «Историческое наследие», «Реставрация». Председателем жюри, как и в предыдущие два года, является Ильгиз Фазулзянов – художник-ювелир с мировым именем. Жюри конкурса также стало международным: в его состав вошел прославленный гонконгский ювелир Диксон Юн.

В этом году впервые для конкурса J-1 был учрежден приз прессы, который вручат ювелирные редакторы и независимые журналисты, и приз публики: за лучший эскиз проголосуют на онлайн-платформе «Типичный ювелир».

Международная ювелирная выставка-конгресс J-1 поддерживается ЕАЭС. Информационными партнерами выставки стали ИД «Коммерсантъ», The Blueprint и U Magazine.

«За эти три года мы прошли огромный путь и добились колоссальных результатов. На сегодняшний день J-1 – не просто ювелирная выставка, а рабочая площадка для обмена мнениями и опытом всех представителей отрасли», – комментирует вице-президент J-1 Дина Насырова.



Владимир Малахов, Rough&Polished





