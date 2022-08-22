Разработка проекта компании OreCorp по добыче золота в Танзании обойдется в 474 млн долларов

23 августа 2022 Новости

Согласно окончательному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) компании OreCorp, зарегистрированной на Австралийской фондовой бирже (Australian Stock Exchange, ASX), которое было составлено для золотого проекта Нянзага (Nyanzaga) в Танзании, предварительные капитальные затраты оцениваются в 474 млн долларов США.

Это включает в себя подземную разработку, предварительную вскрышную работу открытым способом, завод и связанную с ним инфраструктуру проекта, а также непредвиденные расходы в размере 36 млн долларов.

«Мы ожидаем, что выход на окупаемость произойдет в течение четырех лет после уплаты налогов, - сказал генеральный директор компании Мэтью Йейтс (Matthew Yates). - С чистой приведенной стоимостью после уплаты налогов в размере 618 млн долларов и внутренней нормой прибыли в размере 25% Нянзага имеет убедительные показатели благодаря масштабному производству золота в течение длительного срока службы рудника».

OreCorp заявила, что совмещенный открытый и подземный рудник будет производить на пике 295 000 унций золота в год.

Производство будет составлять в среднем 250 000 унций в год в течение первых восьми лет эксплуатации рудника и 242 000 унций в год в течение первых 10 лет.

В окончательном технико-экономическом обосновании подтверждается, что одновременная работа открытого и подземного рудников обеспечит оптимальный экономический результат для проекта, говорится в сообщении компании.

Йейтс сказал, что теперь, когда ТЭО завершено, компания нацеливается на добычу первой партии золота на руднике Нянзага в 2025 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





