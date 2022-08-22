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25 июля 2022
Разработка проекта компании OreCorp по добыче золота в Танзании обойдется в 474 млн долларов
Это включает в себя подземную разработку, предварительную вскрышную работу открытым способом, завод и связанную с ним инфраструктуру проекта, а также непредвиденные расходы в размере 36 млн долларов.
«Мы ожидаем, что выход на окупаемость произойдет в течение четырех лет после уплаты налогов, - сказал генеральный директор компании Мэтью Йейтс (Matthew Yates). - С чистой приведенной стоимостью после уплаты налогов в размере 618 млн долларов и внутренней нормой прибыли в размере 25% Нянзага имеет убедительные показатели благодаря масштабному производству золота в течение длительного срока службы рудника».
OreCorp заявила, что совмещенный открытый и подземный рудник будет производить на пике 295 000 унций золота в год.
Производство будет составлять в среднем 250 000 унций в год в течение первых восьми лет эксплуатации рудника и 242 000 унций в год в течение первых 10 лет.
В окончательном технико-экономическом обосновании подтверждается, что одновременная работа открытого и подземного рудников обеспечит оптимальный экономический результат для проекта, говорится в сообщении компании.
Йейтс сказал, что теперь, когда ТЭО завершено, компания нацеливается на добычу первой партии золота на руднике Нянзага в 2025 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished