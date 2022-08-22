Highland Gold в 2021 году увеличила EBITDA на 50%

23 августа 2022 Новости

Группа Highland Gold Mining (HGM) Владислава Свиблова в 2021 году увеличила EBITDA на 50%, до $426,4 млн, следует из отчета компании по МСФО (IFRS), с которым ознакомился "Интерфакс".

Пропорционально выросли выручка и валовая прибыль, они составили $751 млн и $387,6 млн соответственно.

Помимо активов, уже давно принадлежащих Highland Gold (включая действующие рудники Многовершинный, Белая Гора, Ново-Широкинский, Кекура, Валунистый), результаты за 2021 год включают новые активы: Асачинское месторождение (принадлежало Trans-Siberian Gold), Аметистовое и Бараньевское ("Золото Камчатки"), а также рудники Дархан, Дарасун и ряд перспективных проектов.

Общий долг Highland Gold, включая обязательства по лизингу, на конец 2021 года составил $1,58 млрд, за год он вырос почти в 5 раз. Чистый долг вырос более чем в 6 раз, до $1,46 млрд, его отношение к EBITDA, по подсчетам, подскочило до 3,42x с 0,83x на конец 2020 года (ковенанты по обязательствам Highland Gold предполагают отношение чистого долга к EBITDA до 5,75x, говорится в отчете).

Основным кредитором Highland Gold является ВТБ, в общей сложности долг перед этим банком на конец 2021 года составлял $1,48 млрд, причем представлен он был векселями в евро со ставкой 3,75% и погашением в конце июля 2023 года. По ним заложены 100% самой компании и доли во всех российских "дочках".

В 2021 году и с начала 2022 года Highland Gold заключила ряд хедж-контрактов. По подсчетам, на 2022 год законтрактовано 221,8 тыс. унций золота по цене свыше $1800 за унцию (для сравнения, вечерний бенчмарк цены золота во вторник составил около $1795 за унцию).



Алекс Шишло для Rough&Polished





