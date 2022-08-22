Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
Highland Gold в 2021 году увеличила EBITDA на 50%
Пропорционально выросли выручка и валовая прибыль, они составили $751 млн и $387,6 млн соответственно.
Помимо активов, уже давно принадлежащих Highland Gold (включая действующие рудники Многовершинный, Белая Гора, Ново-Широкинский, Кекура, Валунистый), результаты за 2021 год включают новые активы: Асачинское месторождение (принадлежало Trans-Siberian Gold), Аметистовое и Бараньевское ("Золото Камчатки"), а также рудники Дархан, Дарасун и ряд перспективных проектов.
Общий долг Highland Gold, включая обязательства по лизингу, на конец 2021 года составил $1,58 млрд, за год он вырос почти в 5 раз. Чистый долг вырос более чем в 6 раз, до $1,46 млрд, его отношение к EBITDA, по подсчетам, подскочило до 3,42x с 0,83x на конец 2020 года (ковенанты по обязательствам Highland Gold предполагают отношение чистого долга к EBITDA до 5,75x, говорится в отчете).
Основным кредитором Highland Gold является ВТБ, в общей сложности долг перед этим банком на конец 2021 года составлял $1,48 млрд, причем представлен он был векселями в евро со ставкой 3,75% и погашением в конце июля 2023 года. По ним заложены 100% самой компании и доли во всех российских "дочках".
В 2021 году и с начала 2022 года Highland Gold заключила ряд хедж-контрактов. По подсчетам, на 2022 год законтрактовано 221,8 тыс. унций золота по цене свыше $1800 за унцию (для сравнения, вечерний бенчмарк цены золота во вторник составил около $1795 за унцию).
Алекс Шишло для Rough&Polished