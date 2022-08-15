В июле экспорт бриллиантов из Индии упал на 13,45%, импорт алмазного сырья вырос на 25,21%

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Валовой экспорт бриллиантов из Индии в размере 1 933,32 млн долларов США в июле 2022 года свидетельствует о снижении поставок на 13,45% - в июле 2021 года экспорт бриллиантов составил 2 233,82 млн долларов.

Валовой экспорт бриллиантов за апрель-июль 2022 года в размере 8 200,78 млн долларов также снизился на 2,76% по сравнению с 8 433,54 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.

Валовой импорт бриллиантов в размере 130,63 млн долларов в июле 2022 года продемонстрировал рост на 23,24% по сравнению с 106,0 млн долларов за тот же месяц предыдущего года.

Валовой импорт бриллиантов с апреля по июль во внутреннюю тарифную зону (Domestic Tariff Area, DTA) на уровне 172,26 млн долларов продемонстрировал рост на 43,71% по сравнению с 119,86 млн долларов за тот же период с апреля по июль 2021 года.

Валовой импорт бриллиантов в специальную экономическую зону (Special Economic Zone, SEZ) в размере 312,81 млн долларов продемонстрировал снижение на 10,83% по сравнению с 350,79 млн долларов за тот же период с апреля по июль 2021 года.

Валовой импорт необработанных алмазов в июле 2022 года составил 1 953,21 млн долларов против 1 559,97 млн долларов в июле 2021 года - рост на 25,21%.

Валовой импорт алмазного сырья в размере 6 503,40 млн долларов в апреле-июле 2022 года показал рост на 4,57% по сравнению с импортом в размере 6 219,12 млн долларов за предыдущий год.

В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 439,92 млн каратов в период с апреля по июль 2022 года показал снижение на 23,49% по сравнению с импортом в размере 574,95 млн каратов в предыдущем году.

По предварительным данным, валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за период с апреля по июль 2022 года в размере 622,73 млн долларов показал рост на 69,84% по сравнению с 366,65 млн долларов за тот же период предыдущего года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





