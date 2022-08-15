В июле экспорт бриллиантов из Индии упал на 13,45%, импорт алмазного сырья вырос на 25,21%

Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
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Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
В июле экспорт бриллиантов из Индии упал на 13,45%, импорт алмазного сырья вырос на 25,21%
Валовой экспорт бриллиантов за апрель-июль 2022 года в размере 8 200,78 млн долларов также снизился на 2,76% по сравнению с 8 433,54 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.
Валовой импорт бриллиантов в размере 130,63 млн долларов в июле 2022 года продемонстрировал рост на 23,24% по сравнению с 106,0 млн долларов за тот же месяц предыдущего года.
Валовой импорт бриллиантов с апреля по июль во внутреннюю тарифную зону (Domestic Tariff Area, DTA) на уровне 172,26 млн долларов продемонстрировал рост на 43,71% по сравнению с 119,86 млн долларов за тот же период с апреля по июль 2021 года.
Валовой импорт бриллиантов в специальную экономическую зону (Special Economic Zone, SEZ) в размере 312,81 млн долларов продемонстрировал снижение на 10,83% по сравнению с 350,79 млн долларов за тот же период с апреля по июль 2021 года.
Валовой импорт необработанных алмазов в июле 2022 года составил 1 953,21 млн долларов против 1 559,97 млн долларов в июле 2021 года - рост на 25,21%.
Валовой импорт алмазного сырья в размере 6 503,40 млн долларов в апреле-июле 2022 года показал рост на 4,57% по сравнению с импортом в размере 6 219,12 млн долларов за предыдущий год.
В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 439,92 млн каратов в период с апреля по июль 2022 года показал снижение на 23,49% по сравнению с импортом в размере 574,95 млн каратов в предыдущем году.
По предварительным данным, валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за период с апреля по июль 2022 года в размере 622,73 млн долларов показал рост на 69,84% по сравнению с 366,65 млн долларов за тот же период предыдущего года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished