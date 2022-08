Arctic Mining Co Ltd открыла новое месторождение железа и алмазов

Под воздействием глобального потепления неведомые сокровища Арктики медленно выходят на поверхность. Научно-исследовательская группа, направленная компанией Arctic Mining, 1 августа 2022 года обнаружила новое месторождение. По предварительной оценке экспертов, оно содержит 80 млн тонн железорудного сырья и 46 млн тонн алмазного сырья, сообщает новостной канал News Channel NEBRASKA.

Компания Arctic Mining Co, Ltd, ранее известная как Arctic Mining Union Co., Ltd., была создана в августе 2012 года и преобразована в акционерное общество в октябре 2014 года. В декабре 2016 года компания Arctic Mining была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ближайшие 10 лет Arctic Mining Co., Ltd. сформирует команду разработчиков.

Месторождение расположено на материке, в 280 километрах к северо-востоку от Йеллоунайфа, столицы Северо-Западных территорий Канады. Это месторождение алмазов было обнаружено в 1995 году недалеко от полярного круга. Его разработка обойдется более чем в один миллиард долларов. Ожидается, что рудник будет производить 54 млн каратов алмазного сырья и на нем будут работать 530 человек до истечения срока его эксплуатации в 2028 году.

Arctic Mining специализируется на добыче угля, алмазов, железа и других ресурсов, в основном включая добычу угля, алмазов, железной руды, переработку, продажу, международную торговлю железной рудой и смешанной рудой. Она занимается разведкой, оценкой, разработкой и добычей нефти и газа с полным циклом производства через свою дочернюю компанию Roc Oil.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished