Эксклюзив
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
Сегодня
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
Arctic Mining Co Ltd открыла новое месторождение железа и алмазов
Компания Arctic Mining Co, Ltd, ранее известная как Arctic Mining Union Co., Ltd., была создана в августе 2012 года и преобразована в акционерное общество в октябре 2014 года. В декабре 2016 года компания Arctic Mining была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ближайшие 10 лет Arctic Mining Co., Ltd. сформирует команду разработчиков.
Месторождение расположено на материке, в 280 километрах к северо-востоку от Йеллоунайфа, столицы Северо-Западных территорий Канады. Это месторождение алмазов было обнаружено в 1995 году недалеко от полярного круга. Его разработка обойдется более чем в один миллиард долларов. Ожидается, что рудник будет производить 54 млн каратов алмазного сырья и на нем будут работать 530 человек до истечения срока его эксплуатации в 2028 году.
Arctic Mining специализируется на добыче угля, алмазов, железа и других ресурсов, в основном включая добычу угля, алмазов, железной руды, переработку, продажу, международную торговлю железной рудой и смешанной рудой. Она занимается разведкой, оценкой, разработкой и добычей нефти и газа с полным циклом производства через свою дочернюю компанию Roc Oil.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished