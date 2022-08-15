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04 июля 2022
Зимбабве расширяет стимулы для крупных золотодобытчиков
Информационное агентство Bloomberg процитировало слова заместителя министра горнодобывающей промышленности страны Полите Камбамуры (Polite Kambamura), который заявил, что Хараре позволит крупным производителям, перевыполнившим свои планы, получать 80% оплаты за дополнительную добычу в иностранной валюте.
Существующая политика позволяет горнодобывающим компаниям получать 60% своего заработка в иностранной валюте, а остальные 40% в местной валюте.
Генеральный директор Горнодобывающей палаты страны Исаак Квесу (Isaac Kwesu) поддержал расширение стимулов. «В целом, это хорошая политика, - сказал он. - Но те, кто уже работает на полную мощность, не смогут извлечь из этого выгоду».
Камбамура сообщил агентству Bloomberg, что правительство Зимбабве наняло двух местных кредиторов, которые могли бы помочь предоставить 1 млрд долларов в виде финансирования, необходимого золотодобывающей промышленности в течение следующих пяти лет.
Экспорт золота является третьим по величине источником иностранной валюты в Зимбабве после платины и денежных переводов.
Зимбабве хочет, чтобы на золотодобывающий сектор приходилась треть из запланированных 12 млрд долларов, которые горнодобывающая промышленность будет генерировать в 2023 году.
По данным Резервного банка Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ), поставки золота аффинажному предприятию Fidelity Gold Refinery выросли чуть более чем на 60%, достигнув 15 972,52 кг в первой половине 2022 года по сравнению с 9 954,67 кг за тот же период прошлого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished