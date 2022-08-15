Субподрядчик компании Murowa Diamonds в Зимбабве не платит рабочим более пяти месяцев

Эксклюзив
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Субподрядчик компании Murowa Diamonds в Зимбабве не платит рабочим более пяти месяцев
Однако Murowa Diamonds вмешалась, пообещав оплатить неоплаченные счета, чтобы обеспечить продолжение производства.
«В соответствии с совещанием, состоявшимся 12 августа 2022 года между руководством RZM Murowa, Capafare Investments и представителями сотрудников Capafare Investments, RZM Murowa Diamonds обязалась произвести платежи Capafare Investments или оплатить неоплаченные на сегодняшний день счета, - заявила алмазодобывающая компания, согласно изданию New Zimbabwe.com. - Murowa Diamonds обязуется произвести платежи по всем выставленным неоплаченным счетам в зимбабвийских долларах и по всем выставленным неоплаченным счетам в долларах США на общую сумму 112 874,5 доллара США».
Генеральный секретарь Зимбабвийского профсоюза работников алмазной и смежной промышленности (Zimbabwe Diamond and Allied Minerals Workers Union, ZDAMWU) судья Чинхема (Chinhema) обвинил Murowa Diamonds в невыплате компании Capafare Investments заработной платы ее работникам.
«Как ZDAMWU мы считаем, что ответственность несет Murowa Diamonds. От проделанной работы выгоду получила Murowa Diamonds, и этот посреднический бизнес с наймом рабочей силы должен прекратиться, - сказал он. - Большие компании нанимают для выполнения своей работы мелкие компании, тем самым нарушая права рабочих. Как рабочие алмазной компании могут работать пять месяцев без зарплаты? Murowa Diamonds должна вести себя осторожно, потому что это противоречит законам, регулирующим добычу алмазов».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished