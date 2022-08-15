Субподрядчик компании Murowa Diamonds в Зимбабве не платит рабочим более пяти месяцев

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По сообщениям местных СМИ, компания Capafare Investments, субподрядчик Murowa Diamonds, не выплачивает зарплату своим рабочим уже более пяти месяцев. В связи с этим рабочие начали забастовку. В ответ Capafare Investments уволила 43 сотрудника.

Однако Murowa Diamonds вмешалась, пообещав оплатить неоплаченные счета, чтобы обеспечить продолжение производства.

«В соответствии с совещанием, состоявшимся 12 августа 2022 года между руководством RZM Murowa, Capafare Investments и представителями сотрудников Capafare Investments, RZM Murowa Diamonds обязалась произвести платежи Capafare Investments или оплатить неоплаченные на сегодняшний день счета, - заявила алмазодобывающая компания, согласно изданию New Zimbabwe.com. - Murowa Diamonds обязуется произвести платежи по всем выставленным неоплаченным счетам в зимбабвийских долларах и по всем выставленным неоплаченным счетам в долларах США на общую сумму 112 874,5 доллара США».

Генеральный секретарь Зимбабвийского профсоюза работников алмазной и смежной промышленности (Zimbabwe Diamond and Allied Minerals Workers Union, ZDAMWU) судья Чинхема (Chinhema) обвинил Murowa Diamonds в невыплате компании Capafare Investments заработной платы ее работникам.

«Как ZDAMWU мы считаем, что ответственность несет Murowa Diamonds. От проделанной работы выгоду получила Murowa Diamonds, и этот посреднический бизнес с наймом рабочей силы должен прекратиться, - сказал он. - Большие компании нанимают для выполнения своей работы мелкие компании, тем самым нарушая права рабочих. Как рабочие алмазной компании могут работать пять месяцев без зарплаты? Murowa Diamonds должна вести себя осторожно, потому что это противоречит законам, регулирующим добычу алмазов».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





