LME запретила поставки российского никеля с одобренных складов в Великобритании

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Лондонская биржа металлов (LME) запретила поставки российского никеля со своих двух утвержденных складов в Великобритании, начиная с 20 июля, сообщил интернет-ресурс mining.com.

Это решение последовало за резолюцией от 1 апреля, которая заблокировала поставки с британских складов других российских металлов, включая медь, свинец, первичный алюминий и алюминиевые сплавы.

Биржа заявила, что в настоящее время российский никель не хранится на утвержденных британских складах, расположенных в Халле и Ливерпуле.

Однако в LME отметили, что любой, кто получает российский никель из Великобритании, рискует столкнуться с очень высокими дополнительными расходами.

Россия обеспечивает примерно 10% глобальных поставок никеля, 6% алюминия и около 3,5% меди. Запрет на поставки российских металлов может привести к дефициту и новому скачку цен во время глобальной инфляции.

Цены на никель растут с начала года из-за высокого спроса и сокращения запасов. Еще одним толчком к этому стала спецоперации России па Украине.



Алекс Шишло для Rough&Polished





