Минфин России: попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП) необоснованны и спекулятивны

Эксклюзив
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Минфин России: попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП) необоснованны и спекулятивны
«Кроме того, Российская Федерация осуждает попытки Коалиции гражданского общества, действующей при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников политизировать работу Кимберлийского процесса, подменяя и искажая основные принципы. Считаем абсолютно неприемлемым размывать профиль КП», - говорится далее в комментарии.
Согласно Министерству финансов, любые попытки признать российские алмазы не соответствующими требованиям Кимберлийского процесса показывают низкий уровень информированности.
В заявлении российского министерства также подчеркивается, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов в России являются основой развития сообщества в Якутии, где добывается 90% алмазов и где в очень суровых климатических условиях проживает около 1 млн человек, включая коренные общины.
«В бюджет Якутии поступают практически все бюджетные и иные налоговые платежи, обеспечивающие целевые инвестиции в местные сообщества на протяжении более 50 лет. Дивиденды являются важнейшим, а для некоторых местных сообществ и единственным источником финансирования ремонта дорог и инженерных сетей, школ, детских садов, больниц и прочих учреждений», - отмечается в комментарии.
«Россия намерена продолжить обсуждение определения «конфликтных алмазов». Считаем, что успех этой работы возможен исключительно на деполитизированной основе при полном соблюдении правил КП. Ожидаем, что наши оппоненты воздержатся от дальнейших спекулятивных обвинений и сосредоточатся на предметной работе КП, проявляя уважение к другим участникам и мировой алмазодобыче в целом. Призываем всех участников и наблюдателей КП строго следовать Правилам и процедурам КП и согласованной на основе консенсуса повестке дня», - заявило в заключение Министерство финансов России.
Владимир Малахов, Rough&Polished