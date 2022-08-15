Минфин России: попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП) необоснованны и спекулятивны

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Министерство финансов Российской Федерации, комментируя статью, опубликованную в газете New York Times, где говорится о том, что в настоящее время Соединенные Штаты и другие страны предпринимают действия, которые могут привести к тому, что официально российские алмазы будут называться «конфликтными», заявило, что Россия всегда была и остается исключительно ответственным участником Кимберлийского процесса и попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП) необоснованны и спекулятивны.

«Кроме того, Российская Федерация осуждает попытки Коалиции гражданского общества, действующей при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников политизировать работу Кимберлийского процесса, подменяя и искажая основные принципы. Считаем абсолютно неприемлемым размывать профиль КП», - говорится далее в комментарии.

Согласно Министерству финансов, любые попытки признать российские алмазы не соответствующими требованиям Кимберлийского процесса показывают низкий уровень информированности.

В заявлении российского министерства также подчеркивается, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов в России являются основой развития сообщества в Якутии, где добывается 90% алмазов и где в очень суровых климатических условиях проживает около 1 млн человек, включая коренные общины.

«В бюджет Якутии поступают практически все бюджетные и иные налоговые платежи, обеспечивающие целевые инвестиции в местные сообщества на протяжении более 50 лет. Дивиденды являются важнейшим, а для некоторых местных сообществ и единственным источником финансирования ремонта дорог и инженерных сетей, школ, детских садов, больниц и прочих учреждений», - отмечается в комментарии.

«Россия намерена продолжить обсуждение определения «конфликтных алмазов». Считаем, что успех этой работы возможен исключительно на деполитизированной основе при полном соблюдении правил КП. Ожидаем, что наши оппоненты воздержатся от дальнейших спекулятивных обвинений и сосредоточатся на предметной работе КП, проявляя уважение к другим участникам и мировой алмазодобыче в целом. Призываем всех участников и наблюдателей КП строго следовать Правилам и процедурам КП и согласованной на основе консенсуса повестке дня», - заявило в заключение Министерство финансов России.



Владимир Малахов, Rough&Polished





