Canada Nickel Company подтвердила обнаружение никеля на руднике Делоро

Эксклюзив
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Canada Nickel Company подтвердила обнаружение никеля на руднике Делоро
«Мы очень довольны результатами на Делоро, где мы успешно определили нашу целевую минерализацию и сорта по всему предполагаемому геофизическому объекту. Теперь Делоро присоединяется к Рейд (Reid) в качестве еще одного значительного открытия залежей никеля. Мы надеемся на дальнейший успех, продолжая разведку вокруг наших региональных объектов, развивая то, что, по нашему мнению, потенциально может стать одним из ведущих никелевых районов в мире. Мы предоставим дополнительную информацию о бурении и наших региональных планах в сентябре", - заявил Марк Селби (Mark Selby), председатель и главный исполнительный директор компании.
Результаты анализа проб на руднике Делоро подтвердили ожидаемые залежи металла по всей длине керна в 487 метров с содержанием 0,25% никеля, включая 91 метр с содержанием 0,28% никеля, cообщил интернет-ресурс juniorminingnetwork.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished