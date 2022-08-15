Canada Nickel Company подтвердила обнаружение никеля на руднике Делоро

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Canada Nickel Company Inc. объявила о результатах анализа проб на принадлежащем ей руднике Делоро (Deloro), которые подтверждают второе важное открытие залежей никеля на недавно приобретенных объектах компании.

«Мы очень довольны результатами на Делоро, где мы успешно определили нашу целевую минерализацию и сорта по всему предполагаемому геофизическому объекту. Теперь Делоро присоединяется к Рейд (Reid) в качестве еще одного значительного открытия залежей никеля. Мы надеемся на дальнейший успех, продолжая разведку вокруг наших региональных объектов, развивая то, что, по нашему мнению, потенциально может стать одним из ведущих никелевых районов в мире. Мы предоставим дополнительную информацию о бурении и наших региональных планах в сентябре", - заявил Марк Селби (Mark Selby), председатель и главный исполнительный директор компании.

Результаты анализа проб на руднике Делоро подтвердили ожидаемые залежи металла по всей длине керна в 487 метров с содержанием 0,25% никеля, включая 91 метр с содержанием 0,28% никеля, cообщил интернет-ресурс juniorminingnetwork.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished





