Sibanye-Stillwater прогнозирует снижение прибыли в первом полугодии

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Компания Sibanye-Stillwater, зарегистрированная на двух биржах, ожидает, что ее чистая прибыль на акцию и прибыль на акцию только от производства, торговли и инвестиций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, составят от 26 до 29 центов США по сравнению с этими же показателями в размере 58 центов США годом ранее, что представляет собой снижение от 47% до 52% в годовом исчислении.

Снижение данных показателей за этот период в основном связано с сокращением производства золота на приисках в Южной Африке во втором квартале.

«Кроме того, как сообщалось, приостановка переработки материала в конце декабря 2021 года в связи с необходимостью усиления хвостохранилища на месторождении Беатрикс (Beatrix) привела к тому, что руда с предприятий Беатрикс не перерабатывалась и не продавалась в течение [первого квартала] 2022 года», — говорится в сообщении компании.

Снижение прибыли на акцию также связано с тем, что добыча на предприятиях по производству металлов платиновой группы (МПГ) в США значительно пострадала из-за сильного регионального наводнения в Монтане 12 и 13 июня 2022 года, когда производство компании Stillwater было приостановлено на семь недель.

Более низкие относительные цены на драгоценные металлы также повлияли на прибыль, поскольку средняя цена МПГ в составе корзины 4E (платина, палладий, родий и золото) в рандах была на 19% ниже в первой половине 2022 года, а средняя цена МПГ в составе корзины 2E (платина и палладий) в долларах США была на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года.

Снижение средних цен на сырьевые товары также привело к тому, что группа зафиксировала 45-процентное снижение доли от результатов инвестиций, учитываемых по методу долевого участия, после налогообложения по сравнению с первыми шестью месяцами 2021 года.

Производство платины, палладия, родия и золота на предприятиях в Южной Африке, включая закупку концентрата в размере 849 152 унций, было на 9% ниже, чем за сравниваемый период в 2021 году.

В сообщении компании говорится, что снижение подземной добычи платины, палладия, родия и золота на 9%, до 751 717 унций, было частично компенсировано 6-процентным увеличением добычи на поверхности, достигшей 72 089 унций. При этом закупки третьими сторонами концентрата, обработанного на плавильном и аффинажном предприятиях месторождения Марикана (Marikana), составили 25 346 унций, что оказалось на 27% ниже в связи с расторжением двух контрактов на покупку концентрата третьими сторонами в четвертом квартале 2021 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





