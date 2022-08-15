Выручка Gem Diamonds за первое полугодие выросла незначительно, план производства остался прежним

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В первой половине 2022 года выручка компании Gem Diamonds выросла на 2,36%, достигнув 99,6 млн долларов США по сравнению с 97,3 млн долларов во второй половине 2021 года.

Увеличение выручки было связано с высоким спросом и высокими ценами на алмазное сырье.

Зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) горнодобывающая компания в первой половине года продала 57 075 каратов алмазов, что на 5% больше, чем в предыдущем году, когда было продано 54 573 карата.

Однако средняя цена сырья упала до 1 745 долларов за карат по сравнению с 1 783 долларами годом ранее.

«Санкции, введенные в отношении российского производителя алмазов АЛРОСА, усугубили нехватку алмазного сырья на рынке, поддерживая сохраняющийся высокий спрос и высокие цены на высококачественные алмазы с рудника Летсенг (Letseng)», — заявил генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

Производство алмазов компанией Gem Diamonds за первые шесть месяцев года сократилось на 2%, до 55 157 каратов с 56 504 каратов за тот же период прошлого года.

Компания заявила, что производственные показатели остаются на пути к достижению, хотя и находятся на нижнем уровне первоначального прогноза, опубликованного в марте 2022 года.

Gem Diamonds планировала добыть от 112 000 до 116 000 каратов алмазов в ткущем году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





