Sarine выводит на рынок систему e-Grading™ для производителей бриллиантов, которая позволяет проводить классификацию камней внутри компании

Сегодня Новости

Компания Sarine Technologies Ltd вывела на рынок свою систему e-Grading™ на основе искусственного интеллекта для среднего производственного сегмента цепочки поставок бриллиантов, что позволяет проводить объективную, точную и последовательную автоматическую классификацию бриллиантов непосредственно на месте их производства одновременно с завершением процесса огранки, как об этом сообщается в пресс-релизе компании.

С выводом на рынок e-Grading™ компания Sarine также внедряет в производство второе поколение технологии оценки камней на основе искусственного интеллекта с помощью устройства Sarine Clarity-II™ и обновленной его версии Sarine Color™, обеспечивающих еще более точную и последовательную оценку бриллиантов. Sarine Clarity-II™ обеспечивает классификацию камней по всему спектру градаций чистоты, от I до VVS.

Кроме того, эти технологии классификации второго поколения расширят границы оценки бриллиантов за пределы традиционных 4C. Sarine Clarity-II™ позволяет оценивать различные коммерческие параметры, входящие в классификацию, в том числе «Черный кристалл в площадке» (Black in Table, BIT), «Черный кристалл в рундисте» (Black in Crown, BIC) и т. д. Аналогичным образом, усовершенствованный прибор Sarine Color™ обеспечивает дополнительное уточнение цветового класса путем оценка флуоресценции и оттенка.

Успешно пройдя расширенные испытания на предприятиях нескольких ведущих индийских производителях бриллиантов, система Sarine e-Grading™ в настоящее время предлагается для большего числа заинтересованных производителей этих драгоценных камней. Уделяя особое внимание созданию эффективной цепочки создания стоимости, сокращению затрат и увеличению прибыли для производителей и розничных продавцов, Sarine намерена еще раз перестроить алмазную отрасль.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Sarine имеет более чем 30-летний опыт разработки и интеграции революционных технологических систем в цепочку создания стоимости алмазной отрасли, что дает существенные преимущества. За пять лет, прошедших с момента выпуска нашей системы классификации, основанной на искусственном интеллекте, мы приобрели существенные знания о том, как внедрять оборудование на основе искусственного интеллекта, чтобы соответствовать требованиям отрасли и превосходить их не только в лаборатории, но и на местах производства в различных средах для удовлетворения разнообразных потребностей производственного, классификационного, оптового и розничного секторов цепочки создания стоимости. С внедрением e-Grading™, изначально предназначенного для производственного сегмента, Sarine передает классификацию на основе искусственного интеллекта производственному источнику, предоставляя многочисленные преимущества и делая цепочку поставок более эффективной, сокращенной и рентабельной».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished