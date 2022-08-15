Sarine выводит на рынок систему e-Grading™ для производителей бриллиантов, которая позволяет проводить классификацию камней внутри компании

Эксклюзив
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Sarine выводит на рынок систему e-Grading™ для производителей бриллиантов, которая позволяет проводить классификацию камней внутри компании
С выводом на рынок e-Grading™ компания Sarine также внедряет в производство второе поколение технологии оценки камней на основе искусственного интеллекта с помощью устройства Sarine Clarity-II™ и обновленной его версии Sarine Color™, обеспечивающих еще более точную и последовательную оценку бриллиантов. Sarine Clarity-II™ обеспечивает классификацию камней по всему спектру градаций чистоты, от I до VVS.
Кроме того, эти технологии классификации второго поколения расширят границы оценки бриллиантов за пределы традиционных 4C. Sarine Clarity-II™ позволяет оценивать различные коммерческие параметры, входящие в классификацию, в том числе «Черный кристалл в площадке» (Black in Table, BIT), «Черный кристалл в рундисте» (Black in Crown, BIC) и т. д. Аналогичным образом, усовершенствованный прибор Sarine Color™ обеспечивает дополнительное уточнение цветового класса путем оценка флуоресценции и оттенка.
Успешно пройдя расширенные испытания на предприятиях нескольких ведущих индийских производителях бриллиантов, система Sarine e-Grading™ в настоящее время предлагается для большего числа заинтересованных производителей этих драгоценных камней. Уделяя особое внимание созданию эффективной цепочки создания стоимости, сокращению затрат и увеличению прибыли для производителей и розничных продавцов, Sarine намерена еще раз перестроить алмазную отрасль.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Sarine имеет более чем 30-летний опыт разработки и интеграции революционных технологических систем в цепочку создания стоимости алмазной отрасли, что дает существенные преимущества. За пять лет, прошедших с момента выпуска нашей системы классификации, основанной на искусственном интеллекте, мы приобрели существенные знания о том, как внедрять оборудование на основе искусственного интеллекта, чтобы соответствовать требованиям отрасли и превосходить их не только в лаборатории, но и на местах производства в различных средах для удовлетворения разнообразных потребностей производственного, классификационного, оптового и розничного секторов цепочки создания стоимости. С внедрением e-Grading™, изначально предназначенного для производственного сегмента, Sarine передает классификацию на основе искусственного интеллекта производственному источнику, предоставляя многочисленные преимущества и делая цепочку поставок более эффективной, сокращенной и рентабельной».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished