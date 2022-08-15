Эксклюзив
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
DGCX отмечает обнадеживающее начало второго полугодия
На фоне геополитических проблем, потенциальной рецессии и опасений по поводу инфляции, которые вызвали значительное повышение ставок и колебания мировых цен на активы, биржа ежедневно регистрировала в среднем 28 809,33 сделки в течение месяца, что на 8,96% больше, чем в июле 2021 года. Биржа также зарегистрировала в июле среднюю сумму открытых позиций на уровне 121 105 контрактов, а номинальная стоимость сделок составила 11 726,55 млн долларов США.
Стабильно высокие результаты были подкреплены флагманским фьючерсным контрактом DGCX на золото, который обеспечил рост ежедневного среднего объема сделок на 192,58%. Рост произошел, несмотря на то что сегмент драгоценных металлов DGCX в форме фьючерсных контрактов на серебро сократился на 90% в годовом исчислении.
Кроме того, DGCX Group продемонстрировала рост своего индийского реестра отдельных изолированных фондов в годовом исчислении на 537 лотов, что указывает на сохраняющийся высокий интерес инвесторов к индийским акциям «голубых фишек». Недельный фьючерсный контракт на индийскую рупию также выигрывает от неизменно высокого участия на рынке, которое увеличилось до 946 лотов в этом месяце по сравнению с июлем 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished