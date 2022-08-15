DGCX отмечает обнадеживающее начало второго полугодия

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Июль ознаменовал позитивное начало второй половины года для Дубайской биржи золота и сырьевых товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) принимая во внимание, что волатильность стимулирует спрос на управление портфельными рисками, в то время как биржа продолжает предоставлять клиентам необходимые инструменты для управления и хеджирования рисков и неопределенностей по классам активов. Об этом сообщает пресс-служба DGCX.

На фоне геополитических проблем, потенциальной рецессии и опасений по поводу инфляции, которые вызвали значительное повышение ставок и колебания мировых цен на активы, биржа ежедневно регистрировала в среднем 28 809,33 сделки в течение месяца, что на 8,96% больше, чем в июле 2021 года. Биржа также зарегистрировала в июле среднюю сумму открытых позиций на уровне 121 105 контрактов, а номинальная стоимость сделок составила 11 726,55 млн долларов США.

Стабильно высокие результаты были подкреплены флагманским фьючерсным контрактом DGCX на золото, который обеспечил рост ежедневного среднего объема сделок на 192,58%. Рост произошел, несмотря на то что сегмент драгоценных металлов DGCX в форме фьючерсных контрактов на серебро сократился на 90% в годовом исчислении.

Кроме того, DGCX Group продемонстрировала рост своего индийского реестра отдельных изолированных фондов в годовом исчислении на 537 лотов, что указывает на сохраняющийся высокий интерес инвесторов к индийским акциям «голубых фишек». Недельный фьючерсный контракт на индийскую рупию также выигрывает от неизменно высокого участия на рынке, которое увеличилось до 946 лотов в этом месяце по сравнению с июлем 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





