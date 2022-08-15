Добыча золота Caracal Gold во втором квартале снизилась, в то время как геологоразведка дает положительные результаты

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Компания Caracal Gold, которой принадлежит золотой рудник Килимапеса (Kilimapesa) в Кении, произвела 746 унций золота во втором квартале 2022 года по сравнению с 1 266 унциями в первом квартале.

Горнодобывающая компания сообщила, что с рудника на фабрику было доставлено 21 743 тонны руды с содержанием золота 1,84 г/т по сравнению с 26 329 тоннами в первом квартале 2022 года.

Строительство и ввод в эксплуатацию второй производственной площадки были завершены, а строительство третьей площадки в течение квартала завершено на 80%, говорится в сообщении.

Генеральный директор Caracal Gold Робби Макрей (Robbie McCrae) сказал, что результаты обновления ресурсов показали значительное увеличение их качества на проекте Килимапеса Хилл (Kilimapesa Hill).

После успешной кампании по расширению ресурсов результаты показали, что подсчитанные, выявленные и вероятные ресурсы составляют 12,15 млн тонн руды или 565 700 унций золота при его содержании 1,5 г/т.

Компания сообщила об увеличении на 202% подсчитанных и выявленных ресурсов, при этом 56% содержащихся в них 317 600 унций золота теперь находятся в измеренной и выявленной категории по сравнению с предыдущими 105 000 унций.

«Положительные результаты более раннего обновления [оценки минеральных ресурсов] еще больше укрепили уверенность проектной группы и оправдывают решение компании увеличить добычу на Килимапеса до 24 000 унций в год», - сказал Макрей.

Caracal Gold подписала пересмотренное соглашение о покупке акций, предусматривающее приобретение в полную собственность компании Tyacks Gold, держателя лицензий, совместно именуемых проектом Някафуру (Nyakafuru) в Танзании.

В течение рассматриваемого периода был произведен платеж в размере 500 000 долларов США по данному соглашению.

Согласно Caracal Gold, подготовка участка к началу программы разведки будет завершена к концу сентября, а бурение планируется начать в начале октября 2022 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





