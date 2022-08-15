Полиция ЮАР расследует деятельность компании Alexkor в сфере маркетинга и оценки алмазов

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Специальное следственное подразделение Южной Африки провело обыск на территории алмазной компании Alexander Bay Diamonds, ранее известной как Scarlet Sky Investments, с помощью особого подразделения полиции.

Издание Mining Weekly сообщает, что 11 августа следователи и полицейские провели обыск в офисах Alexander Bay в поисках информации и доказательств, которые помогут в продолжающемся расследовании дел государственной алмазодобывающей компании Alexkor.

Следственное подразделение получило информацию от разоблачителя, который заявил о серьезных нарушениях в управлении маркетингом, оценкой и продажей алмазов в Alexkor, а также в отношении создания добавленной стоимости при использовании алмазного сырья.

Компания Alexander Bay была назначена компанией Alexkor в 2015 году в качестве помощника в маркетинге, оценке и продаже алмазов, а также в создании добавленной стоимости при использовании алмазного сырья.

До заключения соглашения с Alexander Bay Alexkor полагала, что добытые ею алмазы продавались примерно на 30% ниже рыночной стоимости.

Обстоятельства и процесс закупок, которые привели к назначению Alexander Bay, являются предметом расследования следственного подразделения.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





