Amplats и Atlatsa завершают продажу своей доли в Bokoni Platinum

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Компания Anglo American Platinum (Amplats) и ее партнер по совместному предприятию Atlatsa Resources Corporation выполнили все предварительные условия, связанные с продажей их совместной 100-процентной доли в компании Bokoni Platinum Mines дочерней компании, находящейся в полной собственности African Rainbow Minerals, за 3,5 млрд рандов.

Amplats владела 49% акций Bokoni Platinum Mines, а Atlatsa - оставшимися 51% акций.

«Мы рады завершению продажи рудника Бокони (Bokoni) компании African Rainbow Minerals. Вместе с нашим партнером по совместному предприятию Atlatsa мы хотели обеспечить устойчивость рудника, продав его оператору, обладающему техническими и эксплуатационными возможностями и доступом к финансированию для успешного перезапуска и эксплуатации рудника», - сказала исполнительный директор Amplats Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen).

Сделка предусматривает включение сотрудников рудника и местных сообществ в новую структуру собственности наряду с собственностью African Rainbow Minerals.

Ожидается, что сделка вступит в силу 1 сентября 2022 года, когда к African Rainbow Minerals перейдет владение, контроль и управление рудником Бокони.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





