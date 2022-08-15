В первом полугодии поставки золота в Зимбабве увеличились

Источник: RBZ

По данным Резервного банка Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ), поставки золота компании Fidelity Gold Refinery (FGR) выросли более чем на 60%, достигнув 15 972,52 кг в первой половине 2022 года по сравнению с 9 954,67 кг за тот же период в прошлом году.Малые горнодобывающие компании продолжали поставлять больше золота компании FGR по сравнению с крупными золотодобывающими компаниями.Производство драгоценного металла составляло более 2 000 кг каждый месяц в течение рассматриваемого периода.В январе было зарегистрировано самое большое увеличение поставок золота - они выросли на 187,48% в годовом исчислении, до 2 867,94 кг, в то время как июньские поставки упали на 4%, до 2 805,13 кг по сравнению с тем же периодом прошлого года.«При таких темпах прогноз банка о поставке 35 000 тонн золота находится в пределах досягаемости, - сказал управляющий RBZ Джон Мангудья (John Mangudya). - Чтобы обеспечить достижение поставленной цели, необходимо сохранить стимулы и дополнить их усиленным мониторингом производителей золота, чтобы уменьшить утечки на параллельный рынок».Производителям золота разрешено держать 60% своих поступлений от продаж в иностранной валюте, а остаток конвертировать в доллары Зимбабве.В прошлом году власти Хараре разрешили горнодобывающим компаниям удерживать до 80% выручки от продажи золота в иностранной валюте при условии увеличения производства.