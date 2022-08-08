Индийская выставка ювелирных изделий с искусственными бриллиантами завершилась с большим успехом

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Крупнейшую в Индии Выставку искусственных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamonds & Jewellery Show, LDJS 2022) для индийских и международных компаний в течение четырех дней посетили более 25 000 представителей ювелирной отрасли. Торжественно открывшаяся 5 августа вторая выставка, организованная Советом по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab-Grown Diamond and Jewellery Promotion Council, LGDJPC) имела большой успех. Согласно пресс-релизу Совета, в ходе выставки были получены заказы от международных покупателей из Лондона, Таиланда, Сингапура, Гонконга и Ближнего Востока.

На выставке LDJS 2022, раскинувшейся на площади 5 000 квадратных метров, более 100 экспонентов представили покупателям и посетителям свой разнообразный ассортимент бриллиантов и ювелирных изделий. В выставке приняли участие 9 стран, а также было проведено 12 интерактивных торговых сессий и показов мод.

Выступая по этому случаю, Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель совета директоров LGDJPC, сказал: «Мы очень рады такому мощному отклику на эту выставку. Покупатели и посетители были в восторге от такого широкого ассортимента лабораторных бриллиантов индийского производства. Различные интерактивные сессии, организованные нами, дали покупателям глубокое понимание этой продукции».

Раджеш Баджадж (Rajesh Bajaj), руководитель LGDJPC, добавил: «Это момент воплощения мечты не только для Совета, но и для всего рынка лабораторных бриллиантов в Индии. Такой отклик на выставку побудит Совет добиваться большего успеха в наших следующих ее выпусках. Фактически, более половины экспонентов подтвердили свое участие в следующем мероприятии и просят нас организовать его как можно скорее».



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





