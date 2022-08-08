Эксклюзив
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Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
Вчера
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
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25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Индийская выставка ювелирных изделий с искусственными бриллиантами завершилась с большим успехом
На выставке LDJS 2022, раскинувшейся на площади 5 000 квадратных метров, более 100 экспонентов представили покупателям и посетителям свой разнообразный ассортимент бриллиантов и ювелирных изделий. В выставке приняли участие 9 стран, а также было проведено 12 интерактивных торговых сессий и показов мод.
Выступая по этому случаю, Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель совета директоров LGDJPC, сказал: «Мы очень рады такому мощному отклику на эту выставку. Покупатели и посетители были в восторге от такого широкого ассортимента лабораторных бриллиантов индийского производства. Различные интерактивные сессии, организованные нами, дали покупателям глубокое понимание этой продукции».
Раджеш Баджадж (Rajesh Bajaj), руководитель LGDJPC, добавил: «Это момент воплощения мечты не только для Совета, но и для всего рынка лабораторных бриллиантов в Индии. Такой отклик на выставку побудит Совет добиваться большего успеха в наших следующих ее выпусках. Фактически, более половины экспонентов подтвердили свое участие в следующем мероприятии и просят нас организовать его как можно скорее».
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished