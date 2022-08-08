Зимбабве планирует выпустить в продажу золотые монеты небольшого веса

Эксклюзив
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
Вчера
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Зимбабве планирует выпустить в продажу золотые монеты небольшого веса
Газета The Herald цитирует управляющего центральным банком Джона Магудью (John Magudya), который заявил, что мелкие золотые монеты будут содержать 3,11 г золота и стоить 188,48 долларов США.
RBZ недавно представил монеты весом 33,93 г по цене 1 823,80 долларов США или 805 745,35 зимбабвийских долларов плюс 5% для покрытия затрат на производство и распространение.
Покупатели должны хранить их не менее 180 дней перед продажей.
При погашении как резиденты, так и нерезиденты будут иметь возможность получать оплату в долларах США или в зимбабвийских долларах.
Магудья сообщил в своем заявлении о денежно-кредитной политике на прошлой неделе, что по состоянию на 10 августа 2022 года было продано 4 475 золотых монет на сумму 3,7 млрд зимбабвийских долларов, из которых 90% были выплачены в местной валюте, а остаток в иностранной валюте.
«Высокий спрос на золотые монеты поможет вытеснить ликвидность с рынка и таким образом усилить спрос и повысить стоимость местной валюты, - сказал он. - Банк должен продолжать выпускать дополнительные количества золотых монет на рынок на постоянной основе в соответствии со спросом».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished