Зимбабве планирует выпустить в продажу золотые монеты небольшого веса

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Начиная с ноября Резервный банк Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ) планирует начать продажу золотых монет небольшого веса для обслуживания малообеспеченных слоев населения.

Газета The Herald цитирует управляющего центральным банком Джона Магудью (John Magudya), который заявил, что мелкие золотые монеты будут содержать 3,11 г золота и стоить 188,48 долларов США.

RBZ недавно представил монеты весом 33,93 г по цене 1 823,80 долларов США или 805 745,35 зимбабвийских долларов плюс 5% для покрытия затрат на производство и распространение.

Покупатели должны хранить их не менее 180 дней перед продажей.

При погашении как резиденты, так и нерезиденты будут иметь возможность получать оплату в долларах США или в зимбабвийских долларах.

Магудья сообщил в своем заявлении о денежно-кредитной политике на прошлой неделе, что по состоянию на 10 августа 2022 года было продано 4 475 золотых монет на сумму 3,7 млрд зимбабвийских долларов, из которых 90% были выплачены в местной валюте, а остаток в иностранной валюте.

«Высокий спрос на золотые монеты поможет вытеснить ликвидность с рынка и таким образом усилить спрос и повысить стоимость местной валюты, - сказал он. - Банк должен продолжать выпускать дополнительные количества золотых монет на рынок на постоянной основе в соответствии со спросом».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





