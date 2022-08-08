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04 июля 2022
Капитальные затраты на расширение подземной части рудника Карове растут
В сообщении компании говорится, что это увеличение отражает ожидаемые изменения цен после исполнения контракта на проходку основного ствола шахты.
Выход на проектную мощность рудника ожидается в первом квартале 2026 года, а выход на полную мощность подземного расширения Карове ожидается во второй половине 2026 года.
Lucara Diamond потратила 29,1 млн долларов на проект расширения подземной части Карове за три месяца, закончившихся 30 июня 2022 года.
В основном это касалось строительных работ и закупок товаров с длительным сроком изготовления, включая работы по предварительной подготовке проходки как производственных, так и вентиляционных шахт.
Заключен договор на основную проходку производственной и вентиляционной шахт и начата основная проходка вентиляционной шахты.
«Переход от этапа предварительной подготовки к проходке к основной фазе проходки был осуществлен медленнее, чем предполагалось, однако были выявлены возможности для сокращения времени основной проходки и уменьшения влияния на график», - заявила Lucara Diamond.
Согласно компании, мероприятия по проекту подземного расширения Карове в предстоящие кварталы 2022 года включают начало основной проходки эксплуатационного ствола, заключение тендера на объемный воздухоохладитель и продолжение закупки подземного оборудования.
Горнодобывающая компания также продолжит работу по детальному проектированию инфраструктуры и планировки подземного рудника, а также до конца года введет в эксплуатацию 29-километровую линию электропередачи напряжением 132 кВ.
Ожидается, что проект подземного расширения Карове продлит срок службы рудника по крайней мере до 2040 года, при этом подземная добыча алмазов будет производиться преимущественно на наиболее дорогостоящей установке EM/PK(S) и, по прогнозам, принесет около 4 млрд долларов дополнительных доходов при консервативных ценах на алмазы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished