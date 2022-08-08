Эксклюзив
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
Вчера
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Gem Diamonds привержена защите биоразнообразия
Согласно компании, ее стратегия сохранения биоразнообразия подкреплена ведущими в отрасли планами, учитывающими экологические угрозы для видов живых организмов и региональных экосистем.
Как утверждает Gem Diamonds, ее компенсационная стратегия биовосстановления в районе рудника Летсенг включает в себя запретные зоны, защищенные от каких-либо видов промышленного освоения, а также программы восстановления дикой природы, создание водно-болотных угодий и планы выпаса скота.
Gem Diamonds недавно получила награду в области защиты биоразнообразия на конференции по вопросам горнодобывающей промышленности в Африке (African Mining Indaba).
Эта награда присуждается компаниям, внедрившим новаторские и эффективные стратегии по защите и сохранению экосистем и видов живых организмов, которые могут быть затронуты их проектами и предприятиями.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве