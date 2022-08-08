Gem Diamonds привержена защите биоразнообразия

Сегодня Новости

Компания Gem Diamonds, которой принадлежит 70% акций алмазного рудника Летсенг (Letseng) в Лесото, заявила, что привержена защите биоразнообразия, смягчению ущерба окружающей среде и активизации диалога с местными жителями.

Согласно компании, ее стратегия сохранения биоразнообразия подкреплена ведущими в отрасли планами, учитывающими экологические угрозы для видов живых организмов и региональных экосистем.

Как утверждает Gem Diamonds, ее компенсационная стратегия биовосстановления в районе рудника Летсенг включает в себя запретные зоны, защищенные от каких-либо видов промышленного освоения, а также программы восстановления дикой природы, создание водно-болотных угодий и планы выпаса скота.

Gem Diamonds недавно получила награду в области защиты биоразнообразия на конференции по вопросам горнодобывающей промышленности в Африке (African Mining Indaba).

Эта награда присуждается компаниям, внедрившим новаторские и эффективные стратегии по защите и сохранению экосистем и видов живых организмов, которые могут быть затронуты их проектами и предприятиями.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





