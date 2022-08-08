Компании Amplats и Royal Bafokeng продлили соглашение о продаже концентрата МПГ

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Находящаяся в полной собственности корпорации Anglo American Platinum (Amplats) дочерняя компания Rustenburg Platinum Mines (RPM) согласилась продлить соглашение о реализации концентрата металлов платиновой группы (МПГ) с компанией Royal Bafokeng Resources (RBR) до 10 февраля 2023 года.

Соглашение было впервые заключено в июле 2018 года, заменив соглашение, которое позволяло RPM приобретать весь концентрат МПГ, производимый RBR.

Компании RBPlat, которая является дочерней компанией Royal Bafokeng Platinum, в настоящее время сделано обязывающее предложения со стороны Impala Platinum, предусматривающее получение либо 17%, либо 50% закупаемого Amplats концентрата МПГ.

«Датой прекращения действия соглашения о реализации 17% или 50% концентрата МПГ является 11 августа 2024 года при условии, что RPM уведомит о таком прекращении не позднее 10 августа 2022 года, в противном случае соглашение будет действовать в течение непрерывных скользящих периодов по 5 лет, если не будет прекращено в соответствии с условиями, предусмотренными в соглашении», - говорится в сообщении компании.

RBR согласилась с тем, что RPM может направить уведомление о прекращении действия соглашения 10 февраля 2023 года или ранее на том основании, что, если уведомление о прекращении будет направлено до этой даты, то датой прекращения действия соглашения в отношении 17% или 50% концентрата МПГ, в зависимости от обстоятельств, останется 11 августа 2024 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





