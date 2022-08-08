State Bank of India формализует политику финансирования производителей выращенных в лаборатории бриллиантов

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State Bank of India (SBI) является первым индийским кредитором, разработавшим политику финансирования производителей (огранщиков и полировщиков) выращенных в лаборатории бриллиантов, которые являются точными копиями камней, добытых естественным путем. Крупные банки часто смотрят на лабораторные камни с подозрением, а многие традиционные диамантеры высмеивают их, говорится в сообщении индийской газеты Economic Times.

Отражая медленные сдвиги в торговле бриллиантами, решение SBI, крупнейшего банка страны, было принято на фоне того, что некоторые ювелиры открыли в Сурате фабрики по производству синтетических бриллиантов. Кроме того, многие алмазные компании, как сообщается, рассматривают возможность переезда из финансовой столицы Мумбая в Сурат, который на протяжении десятилетий был центром производства природных бриллиантов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





