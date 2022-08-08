Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
DMCC поддержит JGT Dubai 2023 в качестве официального партнера
Выставка JGT Dubai объединяет экспертов и практиков из отрасли, способствуя налаживанию связей и партнерских отношений, раскрытию всего потенциала мирового рынка и развитию всей экосистемы драгоценных камней и ювелирных изделий.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, в связи с этим сказал: «DMCC сыграл ключевую роль в позиционировании эмирата как глобального торгового центра, особенно для таких товаров, как алмазы и золото. Мы достигли этого благодаря объектам и услугам мирового класса, надежной и удобной для бизнеса операционной среде, а также полному календарю мероприятий, в которых приняли участие лидеры отрасли. Вслед за ошеломляющим успехом первого мероприятия в прошлом году выставка JGT Dubai 2023 призвана объединить ключевых участников рынка со всей отрасли и открыть множество торговых возможностей».
С помощью таких мероприятий, как JGT Dubai, DMCC стремится стимулировать глобальный диалог для обсуждения новых тенденций, а также проблем и возможностей, которые появляются на горизонте отрасли.
JGT Dubai 2023 пройдет с 12 по 14 февраля во Всемирном торговом центре Дубая. Она будет организована совместно с компаниями Informa Markets Jewellery и Italian Exhibition Group (IEG), а также при поддержке DMCC и Dubai Gold and Jewellery Group (DGJG).
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished