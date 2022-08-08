DMCC поддержит JGT Dubai 2023 в качестве официального партнера

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) объявил, что поддержит вторую Выставку ювелирных изделий, драгоценных камней и технологий (Jewellery, Gem & Technology, JGT) в Дубае, которая состоится в феврале 2023 года, в качестве официального партнера.

Выставка JGT Dubai объединяет экспертов и практиков из отрасли, способствуя налаживанию связей и партнерских отношений, раскрытию всего потенциала мирового рынка и развитию всей экосистемы драгоценных камней и ювелирных изделий.

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, в связи с этим сказал: «DMCC сыграл ключевую роль в позиционировании эмирата как глобального торгового центра, особенно для таких товаров, как алмазы и золото. Мы достигли этого благодаря объектам и услугам мирового класса, надежной и удобной для бизнеса операционной среде, а также полному календарю мероприятий, в которых приняли участие лидеры отрасли. Вслед за ошеломляющим успехом первого мероприятия в прошлом году выставка JGT Dubai 2023 призвана объединить ключевых участников рынка со всей отрасли и открыть множество торговых возможностей».

С помощью таких мероприятий, как JGT Dubai, DMCC стремится стимулировать глобальный диалог для обсуждения новых тенденций, а также проблем и возможностей, которые появляются на горизонте отрасли.

JGT Dubai 2023 пройдет с 12 по 14 февраля во Всемирном торговом центре Дубая. Она будет организована совместно с компаниями Informa Markets Jewellery и Italian Exhibition Group (IEG), а также при поддержке DMCC и Dubai Gold and Jewellery Group (DGJG).



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





