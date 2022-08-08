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04 июля 2022
BBE Projects должна завершить поставку системы подземного охлаждения для рудника Венеция
Интернет-издание Mining Weekly сообщает, что потребность в охлаждении была определена в рамках планирования вентиляции и обеспечения гигиены труда для этого подземного рудника.
Строительство подземного проекта Венеция стоимостью 2,2 млрд долларов США было завершено примерно на 54% в декабре 2021 года.
Проектом предполагается перевести работу по добыче алмазов с открытого карьера на подземный рудник, тем самым продлив срок службы Венеции на 23 года - до 2046 года.
Строительство подземного рудника началось в 2013 году.
Первоначально предполагалось, что подземная добыча начнется в 2021 году, а на руднике планировалось переработать около 130 млн тонн руды, содержащей около 96 млн каратов алмазного сырья.
В рамках проекта планируется начать производство к концу 2022 года и выйти на полную мощность с 2024 года.
На существующей обогатительной фабрике будет перерабатываться не менее 5,9 млн тонн руды для производства около 4,5 млн каратов алмазов в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве