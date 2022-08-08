В первом полугодии Lucara Diamond увеличила выручку благодаря сохранению сильного алмазного рынка

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Lucara Diamond получила доход в размере 120,5 млн долларов США от своего рудника Карове (Karowe) в Ботсване в первой половине 2022 года по сравнению с 99,4 млн долларов годом ранее.

В сообщении компании об этом говорится, что сильные фундаментальные показатели рынка алмазов и бриллиантов сохраняются, несмотря на растущую глобальную экономическую неопределенность.

«Надежные фундаментальные показатели рынка поддерживали цены на алмазы, несмотря на растущую озабоченность по поводу глобального экономического спада на фоне сохранения, согласно сообщениям, высоких уровней инфляции и действий правительств, которые реагировали все более решительными мерами в попытках снизить ее до устойчивого уровня», - отмечает компания.

Выручка Lucara Diamond во втором квартале этого года составила 52,3 млн долларов.

Это включает в себя 50 млн долларов от продажи 66 167 каратов алмазного сырья, добытого на руднике Карове, а также 2,3 млн долларов от продажи продукции других компаний на платформе Clara.

Продажи алмазов во втором квартале 2022 года продолжались через компанию HB в соответствии с договором купли-продажи алмазов ювелирного и околоювелирного качества весом более 10,8 карата, которые должны подвергнуться огранке и продаваться как бриллианты.

Другие алмазы продолжали продаваться через платформу Clara в сочетании с регулярными торгами.

Во втором квартале на руднике Карове Lucara Diamond произвела 86 317 каратов алмазов по сравнению со 101 330 каратами годом ранее.

За этот период содержание алмазов достигло 12 каратов на сто тонн руды по сравнению с 13,9 карата во втором квартале 2021 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





