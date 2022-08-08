HRD Antwerp как катализатор развития талантов и инноваций в ювелирном искусстве

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Начиная с 1985 года, молодые дизайнеры-новаторы каждые два года получают возможность принять участие в крупнейшем в мире конкурсе дизайна ювелирных изделий.

Свое финальное мероприятие на красной дорожке этот престижный смотр провел в прямом эфире только в 2017 году.

В этом году алмазная лаборатория HRD Antwerp по случаю 18-го сезона конкурса решила провести его под патронажем Всемирной ювелирной Конфедерации CIBJO и в партнерстве с Vicenzaoro, крупнейшей в Европе выставкой ювелирных изделий.

В нынешнем году конкурс будет проводиться по трем номинациям. К первоначальным двум – «Ювелирные изделия с бриллиантами» и «Ювелирные изделия с драгоценными камнями» - добавлена новая номинация: «Аксессуары».

Темой конкурса будет «Мир». Победитель в каждой номинации может рассчитывать на фактическое производство ювелирного изделия, которое он разработал, и становится членом сообщества HRD со всеми включенными льготами.

В 17-м конкурсе премии HRD Design awards свои работы представили более чем 800 кандидатов из 38 стран. В этом году организаторы ставят перед собой цель охватить более 2,5 тыс молодых ювелиров-дизайнеров со всего мира.

Желающие принять участие в конкурсе, могут отправить свои проекты через вебсайт HRD Design (hrddesignawards.com) до 15 октября 2022 года. Победителей объявят 23 января 2023 года.



Алекс Шишло для Rough&Polished





