HRD Antwerp как катализатор развития талантов и инноваций в ювелирном искусстве

Эксклюзив
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
Сегодня
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
HRD Antwerp как катализатор развития талантов и инноваций в ювелирном искусстве
Свое финальное мероприятие на красной дорожке этот престижный смотр провел в прямом эфире только в 2017 году.
В этом году алмазная лаборатория HRD Antwerp по случаю 18-го сезона конкурса решила провести его под патронажем Всемирной ювелирной Конфедерации CIBJO и в партнерстве с Vicenzaoro, крупнейшей в Европе выставкой ювелирных изделий.
В нынешнем году конкурс будет проводиться по трем номинациям. К первоначальным двум – «Ювелирные изделия с бриллиантами» и «Ювелирные изделия с драгоценными камнями» - добавлена новая номинация: «Аксессуары».
Темой конкурса будет «Мир». Победитель в каждой номинации может рассчитывать на фактическое производство ювелирного изделия, которое он разработал, и становится членом сообщества HRD со всеми включенными льготами.
В 17-м конкурсе премии HRD Design awards свои работы представили более чем 800 кандидатов из 38 стран. В этом году организаторы ставят перед собой цель охватить более 2,5 тыс молодых ювелиров-дизайнеров со всего мира.
Желающие принять участие в конкурсе, могут отправить свои проекты через вебсайт HRD Design (hrddesignawards.com) до 15 октября 2022 года. Победителей объявят 23 января 2023 года.
Алекс Шишло для Rough&Polished