Исчезновение льда в Гренландии привело к массовой охоте за скрытыми в недрах земли сокровищами

Сегодня Новости

Согласно CNN, климатический кризис, приведший к тому, что ледовый покров в Гренландии стал таять с беспрецедентной скоростью, создает возможности для инвесторов и горнодобывающих компаний, которые ищут критически важные полезные ископаемые, способные обеспечить переход к зеленой энергии.

Миллиардеры, включая Джеффа Безоса (Jeff Bezos), Майкла Блумберга (Michael Bloomberg) и Билла Гейтса (Bill Gates), делают ставку на то, что под поверхностью холмов и долин на острове Диско и на полуострове Нуссуак в Гренландии находится достаточно важных полезных ископаемых для питания сотен миллионов электромобилей. «Мы ищем месторождение, которое станет первым или вторым по значимости месторождением никеля и кобальта в мире», — сказал Курт Хаус (Kurt House), генеральный директор Kobold Metals.

Исчезновение арктического льда на суше и в океане подчеркивает уникальную дихотомию: Гренландия является эпицентром последствий изменения климата, но она также может стать эпицентром добычи металлов, необходимых для выхода из кризиса.

Клуб миллиардеров оказывает финансовую поддержку Kobold Metals, компании по разведке полезных ископаемых и стартапу из Калифорнии. Kobold Metals сотрудничает с компанией Bluejay Mining, стремясь найти в Гренландии редкие и драгоценные металлы, необходимые для создания электромобилей и массивных аккумуляторов для хранения возобновляемой энергии.

Поисковые бригады берут образцы почвы, запускают дроны и вертолеты с передатчиками, чтобы измерить электромагнитное поле недр и нанести на карту слои горных пород под ними. Они используют искусственный интеллект для анализа данных, чтобы определить, где именно нужно бурить уже следующим летом. Поскольку из-за изменения климата периоды безо льда в море удлиняются, геологоразведочным компаниям легче доставлять тяжелое оборудование и отправлять металлы на мировой рынок.

Тающий наземный лед обнажает землю, которая была погребена подо льдом на протяжении столетий или тысячелетий, но теперь может стать потенциальным местом для разведки полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии, Гренландия может стать «горячей точкой» для добычи угля, меди, золота, редкоземельных элементов и цинка. Правительство Гренландии провело несколько «оценок ресурсов на свободной ото льда земле», и правительство «признает потенциал страны для диверсификации национальной экономики за счет добычи полезных ископаемых».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





