АЛРОСА информирует об исполнении обязательств по еврооблигациям

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АЛРОСА сообщила, что выплаты Купонов по двум выпускам еврооблигаций произведены в российских рублях.

В пресс-релизе Компании говорится, что вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания») и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 000 000 долларов США каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 гг., гарантом по которым выступает Компания, а также иных санкций и ограничений, введенных со стороны США, ЕС и Великобритании в отношении Российской Федерации и российских лиц, 9 апреля 2022 г. и 25 июня 2022 г. в силу технических причин выплата очередных купонов по каждому из выпусков («Купоны») не могла быть произведена.

В соответствии с Указами Президента РФ от 05 марта 2022 г. № 95 и от 5 июля 2022 г. № 430 10 августа 2022 г. Компания направила денежные средства в адрес НКО АО НРД (Национальный Расчетный Депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестрами держателей, сформированными по состоянию на 1 августа 2022 г. по результатам проведенной НКО АО НРД процедуры идентификации держателей еврооблигаций АЛРОСА. Выплаты Купонов произведены в российских рублях в порядке, определенном Советом директоров Банка России и предусмотренном официальным разъяснением Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР.

Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным вследствие введенных в отношении Компании санкционных ограничений.

Компания признает свои платежные обязательства по еврооблигациям в полном объеме, предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей еврооблигаций в равной степени. Компания рассматривает возможные способы исполнения обязательств в текущей ситуации.



Владимир Малахов, Rough&Polished





