Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
АЛРОСА информирует об исполнении обязательств по еврооблигациям
В пресс-релизе Компании говорится, что вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания») и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 000 000 долларов США каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 гг., гарантом по которым выступает Компания, а также иных санкций и ограничений, введенных со стороны США, ЕС и Великобритании в отношении Российской Федерации и российских лиц, 9 апреля 2022 г. и 25 июня 2022 г. в силу технических причин выплата очередных купонов по каждому из выпусков («Купоны») не могла быть произведена.
В соответствии с Указами Президента РФ от 05 марта 2022 г. № 95 и от 5 июля 2022 г. № 430 10 августа 2022 г. Компания направила денежные средства в адрес НКО АО НРД (Национальный Расчетный Депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестрами держателей, сформированными по состоянию на 1 августа 2022 г. по результатам проведенной НКО АО НРД процедуры идентификации держателей еврооблигаций АЛРОСА. Выплаты Купонов произведены в российских рублях в порядке, определенном Советом директоров Банка России и предусмотренном официальным разъяснением Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР.
Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным вследствие введенных в отношении Компании санкционных ограничений.
Компания признает свои платежные обязательства по еврооблигациям в полном объеме, предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей еврооблигаций в равной степени. Компания рассматривает возможные способы исполнения обязательств в текущей ситуации.
Владимир Малахов, Rough&Polished