Mountain Province объявила результаты за второй квартал

Сегодня Новости

Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила операционные и финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2022 года.

По данным компании, добыто 1 261 000 каратов алмазного сырья при среднем содержании 1,68 карата на тонну, что на 6% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года (1 185 156 каратов) и на 29% меньше по сравнению с 1 764 000 каратов и средним содержанием 2,18 карата на тонну во втором квартале 2021 года.

Выручка от продажи 587 000 каратов алмазов составила 97,8 млн канадских долларов (USD76,0 млн) при средней цене продажи 167 канадских долларов за карат (USD130) по сравнению с 64,7 млн канадских долларов от продажи 719 000 каратов алмазов во втором квартале 2021 года (USD52,6 млн) при средней стоимости реализации 90 канадских долларов за карат (USD73).

Чистая прибыль компании на 30 июня 2022 года составила 22,6 млн канадских долларов или 0,11 канадских доллара прибыли на акцию (в 2021 году: 22,5 млн канадских долларов или 0,11 канадских доллара прибыли на акцию).



Алекс Шишло для Rough&Polished





