Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Mountain Province объявила результаты за второй квартал
По данным компании, добыто 1 261 000 каратов алмазного сырья при среднем содержании 1,68 карата на тонну, что на 6% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года (1 185 156 каратов) и на 29% меньше по сравнению с 1 764 000 каратов и средним содержанием 2,18 карата на тонну во втором квартале 2021 года.
Выручка от продажи 587 000 каратов алмазов составила 97,8 млн канадских долларов (USD76,0 млн) при средней цене продажи 167 канадских долларов за карат (USD130) по сравнению с 64,7 млн канадских долларов от продажи 719 000 каратов алмазов во втором квартале 2021 года (USD52,6 млн) при средней стоимости реализации 90 канадских долларов за карат (USD73).
Чистая прибыль компании на 30 июня 2022 года составила 22,6 млн канадских долларов или 0,11 канадских доллара прибыли на акцию (в 2021 году: 22,5 млн канадских долларов или 0,11 канадских доллара прибыли на акцию).
Алекс Шишло для Rough&Polished