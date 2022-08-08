Jubilee Metals завершила инвестиции в размере 58 млн фунтов стерлингов для расширения производственной зоны МПГ, меди и кобальта

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Компания Jubilee Metals завершила свою инвестиционную программу стоимостью 58 млн фунтов стерлингов в Южной Африке и Замбии, которая преобразовала компанию и обеспечила расширение производства платиноидов, хрома, меди и кобальта.

Инвестиции также заложили основу для ожидаемого роста в течение всего 2023 финансового года.

Компания заявила, что в Южной Африке строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий Иньони (Inyoni), расширенных на 45%, были завершены в марте 2022 года с годовой номинальной мощностью производства в 44 000 унций металлов платиновой группы (МПГ) и совокупной мощностью производства хромового концентрата в 1,2 млн тонн.

Компания добилась увеличения производства на 21 140 унций МПГ за шесть месяцев, несмотря на запланированные перерывы в работе для завершения строительства нового перерабатывающего предприятия Иньони.

«Обоснование инвестиций в расширение наших предприятий Иньони лучше всего иллюстрируется одновременным увеличением не только общего производства МПГ, но и резким увеличением прибыли, полученной на унцию МПГ, несмотря на снижение цен на металл», — сказал генеральный директор компании Леон Кутцер (Leon Coetzer).

В Замбии производство меди подскочило на 14%, достигнув 1 388 тонн, по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом.

Стратегия предприятия Southern Copper Refining, нацеленная на производство 12 000 тонн меди в год, была введена в действие с вводом в эксплуатацию новой медной обогатительной фабрики Роан (Roan), и в августе 2022 года наращивание производства достигло 80% от проектной мощности.

«Это позволяет нам достичь производства намеченных 3 700 тонн меди за текущий шестимесячный период, заканчивающийся в декабре 2022 года, - говорит Кутцер. - Ожидается, что увеличение объемов производства приведет к дальнейшему снижению себестоимости единицы продукции. С завершением проекта Роан мы встанем на путь к достижению производства 10 000 тонн меди в течение всего двенадцатимесячного периода, заканчивающегося в июне 2023 года, и в то же время мы работаем над раскрытием потенциала кобальта».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





